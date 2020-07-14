Модное окрашивание волос на лето 2020: названо 4 тренда

Лето – отличное время для бьюти-экспериментов. Если давно планировали преобразить свой внешний вид и перекрасить волосы, хватит оттягивать.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, какое окрашивание будет модным летом 2020.

Клубничный блонд

Для смелых девушек, которые любят эксперименты, стилисты рекомендуют опробовать модный оттенок волос на лето – клубничный блонд. Нежный оттенок розы или розово-рыжий перелив будут прекрасно смотреться в жаркую пору года.

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Угольно-черный

Черный цвет придает волосам визуальной густоты и эффектно выглядит на любой длине. Летом 2020 года следует выбрать чистый и глубокий оттенок без фиолетовых или темно-красных отливов.

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Оттенок крем-сода

Этот оттенок стал настоящим хитом лета 2020. Цвет волос крем-сода это сочетание светло-русых волос с золотистым отливом. Такой оттенок идеально подойдет всем девушкам и подчеркнет любой тон кожи.

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Красное дерево

Цвет красного дерева стал одним из самых популярных оттенков для окрашивания волос летом 2020. В целом, он выглядит по-настоящему эффектно и подходит практически каждой представительнице прекрасного пола.

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pinterest.com

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