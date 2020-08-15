Модель с черной монобровью нарвалась на критику из-за фото в белье

Ольга Веркалец Красота 09:50, 15.08.2020

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась густой и черной монобровью, снялась в рекламе люксового бренда белья Agent Provocateur.

Фотографию 23-летней девушки опубликовали на странице компании в Instagram. На ней она, одетая в кружевной комплект Karmen и черные чулки позирует в кресле оливкового цвета (снимок смотрите ниже).

"Пришло твое время, наслаждайся своим телом", – написали в публикации.

София Хаджипантели снялась в рекламе белья
Instagram @agentprovocateur

Однако не всем пользователям понравился снимок модели. Некоторые отметили, что из-за моноброви Хаджипантели люди не захотят покупать белье.

"Еще один глупый тренд – "будь собой". Эта реклама не работает. Девушка просто некрасивая – вот и все", "Брови просто отвратительные", "Почему в этой леди на лице две мертвые гусеницы?" – написали в комментариях.

Пользователям соцсети не понравилась модель
скриншот комментариев
Хаджипантели раскритиковали из-за ее моноброви
скриншот комментариев
Модель с монобровью раскритиковали из-за внешнего вида
скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, 23-летняя американская модель Кайли Дженнер поделилась с поклонниками пикантным снимком. Автором фотографии стала украинский фэшн-фотограф Саша Самсонова.

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Lady Красота

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