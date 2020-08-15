Модель с черной монобровью нарвалась на критику из-за фото в белье

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась густой и черной монобровью, снялась в рекламе люксового бренда белья Agent Provocateur.

Фотографию 23-летней девушки опубликовали на странице компании в Instagram. На ней она, одетая в кружевной комплект Karmen и черные чулки позирует в кресле оливкового цвета (снимок смотрите ниже).

"Пришло твое время, наслаждайся своим телом", – написали в публикации.

София Хаджипантели снялась в рекламе белья Instagram @agentprovocateur

Однако не всем пользователям понравился снимок модели. Некоторые отметили, что из-за моноброви Хаджипантели люди не захотят покупать белье.

"Еще один глупый тренд – "будь собой". Эта реклама не работает. Девушка просто некрасивая – вот и все", "Брови просто отвратительные", "Почему в этой леди на лице две мертвые гусеницы?" – написали в комментариях.

Пользователям соцсети не понравилась модель скриншот комментариев

Хаджипантели раскритиковали из-за ее моноброви скриншот комментариев

Модель с монобровью раскритиковали из-за внешнего вида скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, 23-летняя американская модель Кайли Дженнер поделилась с поклонниками пикантным снимком. Автором фотографии стала украинский фэшн-фотограф Саша Самсонова.

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