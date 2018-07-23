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Модель растит самые большие ягодицы в мире: фото пышки

2.8тЧитать новость на украинском

Жительница шведского города Гетеборг Наташа Краун заявила, что желает отрастить самые большие в мире ягодицы и сейчас упорно работает над достижением своей цели.

Шведская модель разработала для себя специальную высококалорийную диету: каждый день она ест пиццу, макароны и пьет шоколадные коктейли. За месяц 24-летняя Краун съедает шесть килограммов шоколадной пасты Nutella (около 15 банок). Обхват бедер модели составляет почти 183 сантиметра, пишет The Sun.

"Чем больше веса я наберу, тем лучше будет моя попа. Я сделаю все, что только могу, чтобы стать обладательницей самых пышных в мире ягодиц", - заявила Наташа.

Наташа Краун

The Sun

Помимо высококалорийной пищи, Краун увеличивает свои ягодицы и с помощью пластических хирургов. Первую пластическую операцию по увеличению ягодиц девушка сделала в 20 лет.

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"Возможно, у меня дисморфофобия, или что-то такое, но я не считаю, что мои ягодицы очень большие. Я однозначно хочу, чтобы они были еще больше", - пояснила модель и добавила, что также прибегала к помощи пластических хирургов для увеличения груди и губ.

Наташа Краун

The Sun

Краун призналась, что ей нравится, как ягодицы трясутся, когда она ходит.

"Моя попа заставляет чувствовать себя сексуальной и всесильной", - отметила она.

Наташа Краун

The Sun

Родители не одобряют увлечение дочери, переживают за ее здоровье и личную жизнь. Однажды они даже назвали Краун "коровой". Это сильно оскорбило девушку, и она решила продолжить делать операции, несмотря ни на что, так как это делает ее счастливой.

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Наташа Краун

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, 27-летняя жительница Берлина Пэрис Хермс поразила пользователей сети своей фанатичной любовью к пластике груди. Она установила три комплекта грудных имплантатов в грудь, объем которых составляет более 8 литров (размер груди - примерно 16).

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