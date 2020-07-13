Модель превратила себя в куклу Барби и осталась без работы. Фото

22-летняя модель Барбара Луна Сипос из Будапешта (Венгрия) сделала десять пластических операций, чтобы быть похожей на куклу Барби. Девушка уволилась с должности секретарши, потому что ее харизма сводила мужчин с ума.

Венгерская модель с детства увлекалась Барби. Ей всегда хотелось быть похожей на куклу, поэтому в 17 лет она сделала первую операцию и увеличила грудь, пишет Yahoo (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 18 лет Барбара встретила будущего мужа, который был не против, чтобы девушка имела кукольный вид. Он оплатил повторные увеличение груди, две ринопластики, бразильскую подтяжку ягодиц, операциб на влагалище, несколько операций по изменению формы подбородка и челюсти, а также подтяжку бровей, увеличение и подтяжку губ. В целом мужчина потратил почти 150 тысяч долларов.

Барбара Луна Сипос из Венгрии Instagram @baedollbarbie

После перевоплощения в Барби девушка решила, что нужно менять не только внешность, но и стиль жизни. Поэтому Барбара уволилась с должности секретарши.

"Я поняла, что такая работа не для меня, ведь мы живем в обществе, где в очень привлекательной женщины нет возможности сохранить работу или получить более высокую должность без секса с мужчинами, а я этого не хотела", – прокомментировала венгерская Барби.

Барбара Луна Сипос из Венгрии Instagram @baedollbarbie

Барбара Луна Сипос из Венгрии Instagram @baedollbarbie

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 35-летняя австралийка Кайла Лаванде похудела на 82 килограмма, чтобы быть похожей на куклу Барби.