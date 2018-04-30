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Модель plus-size из Playboy продемонстрировала аппетитные формы

2.1тЧитать новость на украинском

Модель plus-size Молли Констебл продемонстрировала аппетитные формы в откровенном купальнике.

Наряд еле прикрывает пикантные места модели, которая не так давно обнажилась в фототосессии для мужского журнала Playboy. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Молли.

Post breakfast pro tip*** back lighting makes u look piiiinched

Публикация от Molly Constable (@mollyconstable)

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Отметим, что Констебл уже снималась для журналов Harper's Bazaar UK, LOVE. Модель имеет большую армию поклонников в Instagram.

В 2017 году Молли вошла в Топ-20 самых перспективных молодых моделей по версии Vogue – 20 Rising Model Stars to Watch.

Как сообщал "Обозреватель", известная модель plus-sizeДжорджина Хорн похвасталась фото в белье.

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