Модель plus-size из Playboy продемонстрировала аппетитные формы

Модель plus-size Молли Констебл продемонстрировала аппетитные формы в откровенном купальнике.

Наряд еле прикрывает пикантные места модели, которая не так давно обнажилась в фототосессии для мужского журнала Playboy. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Молли.

Отметим, что Констебл уже снималась для журналов Harper's Bazaar UK, LOVE. Модель имеет большую армию поклонников в Instagram.

В 2017 году Молли вошла в Топ-20 самых перспективных молодых моделей по версии Vogue – 20 Rising Model Stars to Watch.

Как сообщал "Обозреватель", известная модель plus-sizeДжорджина Хорн похвасталась фото в белье.