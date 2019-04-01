|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Модель-"копия" Ким Кардашьян восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

749Читать материал на украинском

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, восхитила поклонников соблазнительным снимком в бикини.

Так, фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем модель позировала в белом купальнике, демонстрируя аппетитную фигуру и подкачанную "пятую точку".

Friday feels 💕

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали Деми комплиментами.

"Как всегда очень горячая", "Очень красивая", "Эффектно", — прокомментировали люди.

Модель-"копия" Ким Кардашьян восхитила сеть соблазнительным фото в бикини
Модель-"копия" Ким Кардашьян восхитила сеть соблазнительным фото в бикини
Модель-"копия" Ким Кардашьян восхитила сеть соблазнительным фото в бикини
Модель-"копия" Ким Кардашьян восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

24 in 15 days! Aries season ♈️✨

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Golden hour @dannydesantos

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Baewatch by @ger.arte

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Skrtttt skrt 📸 @gavinglave

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Sweet tooth 🍓🍒🍌

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения