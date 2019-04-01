Модель-"копия" Ким Кардашьян восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, восхитила поклонников соблазнительным снимком в бикини.

Так, фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем модель позировала в белом купальнике, демонстрируя аппетитную фигуру и подкачанную "пятую точку".

Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали Деми комплиментами.

"Как всегда очень горячая", "Очень красивая", "Эффектно", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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