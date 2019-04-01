Модель-"копия" Ким Кардашьян восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, восхитила поклонников соблазнительным снимком в бикини.
Так, фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем модель позировала в белом купальнике, демонстрируя аппетитную фигуру и подкачанную "пятую точку".
Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали Деми комплиментами.
"Как всегда очень горячая", "Очень красивая", "Эффектно", — прокомментировали люди.
24 today! 🎉🎈I feel so happy, grateful to be here and blessed to have what I have. My friends, the love that’s in my life and the support I have got given from you all along my years. I’m ready to take on another year and what it may bring. Thank you for all your birthday wishes! Love you guys. 🥰
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.
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