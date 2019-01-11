''Мисс Вселенная'' выходит замуж за звезду спорта: фото

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017" из ЮАР Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Тимом Тибоу.

О помолвке влюбленные сообщили на своих страницах в Instagram, опубликовав снимки. "Спасибо, что сказал "да" и сделала меня самым счастливым человеком в мире. Ты — любовь всей моей жизни", — написал Тим.

Деми-Ли Нель-Петерс и Тим Тибоу Фото: instagram/demileighnp

Деми-Ли Нель-Петерс и Тим Тибоу Фото: instagram/timtebow

Девушка в свою очередь написала, что не может дождаться, когда сможет провести с любимым вечность.

Деми-Ли Нель-Петерс и Тим Тибоу Фото: instagram/timtebow

Деми-Ли Нель-Петерс и Тим Тибоу Фото: instagram/timtebow

Отметим, что 31-летний футболист и 23-летняя красавица начали встречаться летом 2018 года. А в декабре молодые люди уже познакомились с родителями друг друга.

Деми-Ли Нель-Петерс и Тим Тибоу Фото: instagram/timtebow

Деми-Ли Нель-Петерс и Тим Тибоу Фото: instagram/demileighnp

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