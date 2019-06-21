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"Мисс-Вселенная" сверкнула грудью в незаметном купальнике: пикантные фото

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Известная американская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в "голом" купальнике-сетке, который сложно сразу рассмотреть.

Оливия Калпо

Оливия Калпо

Instagram@oliviaculpo

Во время фотосессии модель сменила сразу несколько образов, которые отчетливо подчеркивали пышный бюст и подтянутое тело. Некоторые купальники были настолько откровенными, что грудь можно рассмотреть во всех подробностях.

Оливия Калпо

Оливия Калпо

Instagram@oliviaculpo

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Что примечательно, в комментариях недовольных поклонников не было, и никто не написал, что это пошло и аморально. Наоборот, ее называли суперзвездой и массово выражали восхищение красавицей.

Оливия Калпо для Sports Illustrated

Оливия Калпо для Sports Illustrated

Instagram@oliviaculpo

Мокрая Оливия Калпо

Мокрая Оливия Калпо

Instagram@oliviaculpo

Калпо

Калпо

Instagram@oliviaculpo

"Мисс-Вселенная" сверкнула грудью в незаметном купальнике: пикантные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Калпо вошла в список самых сексуальных женщин мира по версии журнала MAXIM. Она возглавила рейтинг.

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Теги
фотосессияКрасоташоу-бизнесмодель
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Смирнова Екатерина
Смирнова Екатерина
Моя иcкренняя блaгoдaрнoсть тем, кто покaзал мне этот чyдo-сaйт MEMEVICIO.COM/i82xq7 Пpоcтo прoйдя опрoс получилa пoчти пoлугoдовyю заpплатy)) Пользуйтeсь, покa eщe ecть вoзмoжность=)
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