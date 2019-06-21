"Мисс-Вселенная" сверкнула грудью в незаметном купальнике: пикантные фото

Известная американская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в "голом" купальнике-сетке, который сложно сразу рассмотреть.

Оливия Калпо Instagram@oliviaculpo

Во время фотосессии модель сменила сразу несколько образов, которые отчетливо подчеркивали пышный бюст и подтянутое тело. Некоторые купальники были настолько откровенными, что грудь можно рассмотреть во всех подробностях.

Оливия Калпо Instagram@oliviaculpo

Что примечательно, в комментариях недовольных поклонников не было, и никто не написал, что это пошло и аморально. Наоборот, ее называли суперзвездой и массово выражали восхищение красавицей.

Оливия Калпо для Sports Illustrated Instagram@oliviaculpo

Мокрая Оливия Калпо Instagram@oliviaculpo

Калпо Instagram@oliviaculpo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Калпо вошла в список самых сексуальных женщин мира по версии журнала MAXIM. Она возглавила рейтинг.

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