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4 декабря • обновлено в 13:41
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"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

1.5т
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8 декабря 2019 года в США пройдет 68-й конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2019". В нем примут участие 79 красавиц со всех континентов.

О том, кто представит Украину на конкурсе и кто считается его фаворитками, рассказывает OBOZREVATEL.

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Когда "Мисс Вселенная — 2019?"

68-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" пройдет 8 декабря в зале киностудии Tyler Perry Studios в Атланте, штат Джорджия, США. Начало в два часа ночи по Киеву.

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

fakty.ua

Кто поехал на "Мисс Вселенная — 2019" от Украины?

В конкурсе примут участие 79 красавиц со всех континентов. Среди них – и 26-летняя жительница Запорожья, модель Анастасия Суббота, ставшая победительницей национального конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2019".

Ее могли не впустить в США из-за проблем с визой, но в итоге Субботе все же удалось получить разрешение.

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

@awwsaturday

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

@awwsaturday

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

@awwsaturday

Фавориты конкурса "Мисс Вселенная — 2019"

Ведущий конкурса Стив Харви

Ведущий конкурса Стив Харви

Philippine News Agency

Букмекеры уже называют основных фавориток "Мисс Вселенная":

1. Мисс Таиланд, Павинсуда Друин

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/paweensuda

2. Мисс Филиппины, Газини Ганадос

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/gazinii

3. Мисс Бразилия, Жулия Орта

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/juliahorta

4. Мисс Венесуэла, Талия Олвино

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/thaliaolvino

5. Мисс Пуэрто-Рико, Мэдисон Андерсон

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/madisonandersonberrios

6. Мисс США, Чесли Крист

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/chesliekryst

7. Мисс ЮАР, Зозибини Тунци

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/zozitunzi

8. Мисс Португалия, Сильвия Сильва

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/sylvie.dacostasilva

9. Мисс Ирландия, Фьоньюла О’Райлли

"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

instagram.com/figoreilly

Как известно, в этому году победительнице "Мисс Вселенная" будет вручена новая корона, изготовленная швейцарской компанией Mouawad.

Где смотреть "Мисс Вселенная — 2019" онлайн?

Транслировать конкурс будут телеканалы Fox и Telemundo. Его можно будет посмотреть онлайн на сайте одного из телеканалов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые горячие фото победительницы "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасии Субботы.

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Автор
Алина Мельник
Персона
Анастасия Суббота
Теги
Красота модель
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