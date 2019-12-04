"Мисс Вселенная-2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

8 декабря 2019 года в США пройдет 68-й конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2019". В нем примут участие 79 красавиц со всех континентов.
О том, кто представит Украину на конкурсе и кто считается его фаворитками, рассказывает OBOZREVATEL.
Когда "Мисс Вселенная — 2019?"
68-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" пройдет 8 декабря в зале киностудии Tyler Perry Studios в Атланте, штат Джорджия, США. Начало в два часа ночи по Киеву.
Анастасия Суббота
fakty.ua
Кто поехал на "Мисс Вселенная — 2019" от Украины?
В конкурсе примут участие 79 красавиц со всех континентов. Среди них – и 26-летняя жительница Запорожья, модель Анастасия Суббота, ставшая победительницей национального конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2019".
Ее могли не впустить в США из-за проблем с визой, но в итоге Субботе все же удалось получить разрешение.
Анастасия Суббота
@awwsaturday
Анастасия Суббота
@awwsaturday
Анастасия Суббота
@awwsaturday
Фавориты конкурса "Мисс Вселенная — 2019"
Ведущий конкурса Стив Харви
Philippine News Agency
Букмекеры уже называют основных фавориток "Мисс Вселенная":
1. Мисс Таиланд, Павинсуда Друин
instagram.com/paweensuda
2. Мисс Филиппины, Газини Ганадос
instagram.com/gazinii
3. Мисс Бразилия, Жулия Орта
instagram.com/juliahorta
4. Мисс Венесуэла, Талия Олвино
instagram.com/thaliaolvino
5. Мисс Пуэрто-Рико, Мэдисон Андерсон
instagram.com/madisonandersonberrios
6. Мисс США, Чесли Крист
instagram.com/chesliekryst
7. Мисс ЮАР, Зозибини Тунци
instagram.com/zozitunzi
8. Мисс Португалия, Сильвия Сильва
instagram.com/sylvie.dacostasilva
9. Мисс Ирландия, Фьоньюла О’Райлли
instagram.com/figoreilly
Как известно, в этому году победительнице "Мисс Вселенная" будет вручена новая корона, изготовленная швейцарской компанией Mouawad.
Где смотреть "Мисс Вселенная — 2019" онлайн?
Транслировать конкурс будут телеканалы Fox и Telemundo. Его можно будет посмотреть онлайн на сайте одного из телеканалов.
Ранее OBOZREVATEL публиковал самые горячие фото победительницы "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасии Субботы.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!