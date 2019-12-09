Мисс Вселенная-2019: кто стал победительницей

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2019" стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

Как сообщает официальный сайт конкурса Miss Universe, девушке вручили корону в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта.

Примечательно, что в этом году победительнице была вручена новая корона, изготовленная Mouawad.

Ведущим вечера уже традиционно стал Стив Харви. А за корону боролись 79 красавиц со всех континентов.

Стив Харви bigmir.net

Украину на конкурсе представляла 26-летняя жительница Запорожья, модель Анастасия Суббота, ставшая победительницей национального конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2019". Она не вошла в топ-20.

Анастасия Суббота Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что участницы конкурса "Мисс Вселенная-2019" показали свои фотографии без макияжа и фотошопа.

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