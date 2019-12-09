Мисс Вселенная-2019: кто стал победительницей

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2019" стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи.
Как сообщает официальный сайт конкурса Miss Universe, девушке вручили корону в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта.
The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
Примечательно, что в этом году победительнице была вручена новая корона, изготовленная Mouawad.
Ведущим вечера уже традиционно стал Стив Харви. А за корону боролись 79 красавиц со всех континентов.
Стив Харви
bigmir.net
Украину на конкурсе представляла 26-летняя жительница Запорожья, модель Анастасия Суббота, ставшая победительницей национального конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2019". Она не вошла в топ-20.
Анастасия Суббота
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что участницы конкурса "Мисс Вселенная-2019" показали свои фотографии без макияжа и фотошопа.
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