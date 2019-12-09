Мисс Вселенная-2019: как выступила украинка Анастасия Суббота

Украинская модель Анастасия Суббота не прошла первый этапа и не вошла даже в топ-20 на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2019".

Крупнейшее модное мероприятие состоялось в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта, где украинка представила свою страну.

Анастасия Суббота instagram/awwsaturday

26-летняя Суббота – жительница Запорожья, ставшая победительницей национального конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2019".

Незадолго до конкурса Анастасия показала национальный костюм. Символом этого года стал зеленый цвет.

Анастасия Суббота – национальный костюм для конкурса instagram/awwsaturday

"Идея костюма – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. В костюме тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма тщательно работала команда из 10 человек в течение 2,5 месяцев", – рассказывала Анастасия.

Анастасия Суббота – карта участницы конкурса "Мисс Вселенная-2019" instagram/awwsaturday

Для изготовления наряда было использовано 1000 лоскутков ткани разных оттенков зеленого цвета. Его декорировали нашивками из перьев, пайетками и кружевом с эффектом 3D.

Анастасия Суббота перед конкурсом "Мисс Вселенная 2019" instagram/awwsaturday

Что известно об Анастасии

Анастасия Суббота – веб-дизайнер по специальности. Тем не менее, она уже много лет работает моделью, ездила в Китай. Личную жизнь украинская красавица держит в секрете. Известно, что у нее есть парень, но кто он и как выглядит, неизвестно.

Цвет волос Анастасии – русый. Перед конкурсом "Мисс Украина Вселенная", где она одержала победу, девушка перекрасилась в рыжий. В США у Насти живет мама, потому поездка на международный конкурс красоты дала ей возможность встретиться с ближайшей родственницей.

Украинка увлекается футболом, о чем иногда рассказывает на своей странице в Instagram, желая сборной страны на матчах победы.

Анастасия Суббота instagram/awwsaturday

Анастасия Суббота и другие участницы конкурса "Мисс Вселенная 2019" instagram/awwsaturday

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем занималась новая обладательница короны "Мисс Украина-Вселенна-2019" Анастасия Суббота до победы в конкурсе. Какие еще украинки боролись за этот титул с 2006 года, можно узнать по ссылке.

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