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21 октября • обновлено в 12:43
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/ Красота

"Круче Волочковой!" "Мисс Украина-2019" восхитила поклонников эффектным шпагатом

1.2т Читать материал на украинском

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша сделала шпагат в воздухе и восхитила своими способностями поклонников.

Фото и видео, на которых девушка продемонстрировала прекрасную физическую форму, она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Наконец-то посвятила время себе", — написала Маргарита.

Маргарита Паша

Маргарита Паша

Фото из Instagram

Маргарита Паша сделала шпагат в воздухе

Маргарита Паша сделала шпагат в воздухе

Фото из Instagram

Новости
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Поклонники сделали много комплиментов модели, подчеркнув, что шпагат у нее получился лучше, чем у скандальной российской балерины Анастасии Волочковой.

"Круче Волочковой!" "Мисс Украина-2019" восхитила поклонников эффектным шпагатом
"Круче Волочковой!" "Мисс Украина-2019" восхитила поклонников эффектным шпагатом
"Круче Волочковой!" "Мисс Украина-2019" восхитила поклонников эффектным шпагатом
"Круче Волочковой!" "Мисс Украина-2019" восхитила поклонников эффектным шпагатом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети выразили свое недовольство результатом конкурса красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала Маргарита Паша.

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Персона
Маргарита Паша
Место
Украина
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