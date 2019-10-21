"Круче Волочковой!" "Мисс Украина-2019" восхитила поклонников эффектным шпагатом

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша сделала шпагат в воздухе и восхитила своими способностями поклонников.
Фото и видео, на которых девушка продемонстрировала прекрасную физическую форму, она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Наконец-то посвятила время себе", — написала Маргарита.
Маргарита Паша
Фото из Instagram
Маргарита Паша сделала шпагат в воздухе
Фото из Instagram
Поклонники сделали много комплиментов модели, подчеркнув, что шпагат у нее получился лучше, чем у скандальной российской балерины Анастасии Волочковой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети выразили свое недовольство результатом конкурса красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала Маргарита Паша.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!