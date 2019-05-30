"Мисс Украина-2019": как выглядят первые претендентки на корону

Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина-2019" показали фотографии первых претенденток на корону.

На официальном сайте обнародовали снимки и имена 10-ти украинских красавиц, которые в этом году будут претендовать на титул.

"Мисс Украина-2019" - три претендентки коллаж

"1 августа 2019 года Национальный комитет "Мисс Украина" объявит 25 участниц, выбранных из всех претенденток, которыми станут самые достойные и харизматичные красавицы", – сказано в сообщении.

Уточняется, что девушки будут выбраны согласно всем критериям, регламентированными международными конкурсами, с которыми сотрудничает Национальный комитет "Мисс Украина" на всемирно известных международных конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International.

Первые 10 претенденток на звание Мисс-Украина-2019

Валерия Напалкова – (Киевская область). Возраст: 20. Рост: 171. Студентка юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченка.

Валерия Напалкова

София Гирич – (Запорожская область). Возраст: 20. Рост: 174. Поступила на факультет Международные отношения.

София Гирич

Елизавета Василенко – (Днепропетровская область). Возраст: 20. Рост: 170. Занимается творчеством: режиссурой и актерством (актриса сериала "Школа").

Елизавета Василенко

Анастасия Никитюк – (Киевская область). Возраст: 20. Рост: 171. Студентка третьего курса Киевского Национального Лингвистического Университета.

Анастасия Никитюк

Мария Ломага – (Харьковская область). Возраст: 22. Рост: 170. Работает в агентстве Model agent group. Учится в Университете Внутренних дел в Харькове.

Мария Ломага

Диана Шабас – (Волынская область). Возраст: 20. Рост: 179. Учится в КУК, занималась 11 лет спортивно-бальными танцами, 6 лет художественным искусством.

Диана Шабас

Кристина Гордиенко – (Киевская область). Возраст: 18. Рост: 170. Студентка Киевского Института музыки Глиера.

Кристина Гордиенко

Елена-Эвелина Фирут – (Львовская область). Возраст: 19. Рост: 172. Учится в университете им. Ивана Франко на юридическом факультете.

Елена-Эвелина Фирут

Полина Федина – (Днепропетровская область). Возраст: 23. Рост: 176. Закончила университет экономики и права им. Альфреда Нобеля, специальность – переводчик.

Полина Федина

Яна Иванова – (Днепропетровская область). Возраст: 20 Рост: 175. Учится в Люблине (Польша), изучает туризм и ресторанный бизнес.

Яна Иванова

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая в Киеве состоялся XXII Национальный конкурс красоты и таланта "Королева Украины-2019" и Grand Opening жилого комплекса "Бульвар Фонтанов". За титул и корону боролись 18 девушек. Главная корона конкурса досталась одесситке Виктории Мироновой.

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