"Мисс Украина 2019": ежегодный конкурс красоты зазвучит по-новому

12 сентября 29-ой ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина 2019" зазвучит по-новому.

Финальное шоу конкурса начнется с красной дорожки, по которой продефилируют приглашенные гости – селебритис, звезды спорта, политики, шоу-бизнеса и fashion-индустрии.

Комитет конкурса "Мисс Украина" готовит зрелищные постановки от украинского режиссера-постановщика Сергея kartyna Неклевы с яркими и необычными для Украины постановками дефиле. Основным посылом финального шоу станет идея четырех континентов – Азии, Африки, Европы и Америки.

Четыре части мира, каждая из которых имеют свою яркую историю, необычную культуру, своеобразные традиции и философию восприятия мира, отображают духовные и внешние аспекты Женщины.

Уникальность каждой из участниц и ценности, которыми они руководятся, помогут им найти свое место в системе координат, где расположились тактичная и экзотическая Азия, страстная и горячая Африка, аристократичная и таинственная Европа, прямолинейная и экстравагантная Америка. О том, в каких же ипостасях будут конкурсантки, зрители увидят в финале состязания. "Мисс Украина-2019" станет первым и самым ярким событием осеннего сезона, которое нельзя пропустить!

Билеты.

Гости вечера первыми узнают имя девушки, которая станет "лицом" нашей страны и будет представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", среди красавиц из более чем 120 стран мира. 69-й конкурс красоты "Мисс Мира 2019" состоится в декабре в Тайланде, прямую трансляцию которого ежегодно смотрят более 2 млрд. человек. Кроме почетного титула "Мисс Украина", еще две девушки станут обладательницами не менее почетных званий - Miss Ukraine International 2019 и Miss Ukraine Earth 2019. Таким образом, девушки представят Украину на конкурсе Miss International 2019, проводящегося под эгидой UNICEF в Японии, и на конкурсе Miss Earth 2019, проводящегося под эгидой ООН на Филиппинах.

В большой музыкальной программе примут участие: Оля Полякова, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артем Пивоваров, Fo Sho, а также специальные гости.

Ведущий: Владимир Остапчук.

За титул и корону "Мисс Украина 2019" будут бороться 25 самых красивых украинок в возрасте от 17 до 25 лет, отобранных из более чем 17 000 претенденток, прошедших многоэтапный национальный кастинг, народное онлайн-голосование и представляющих разные регионы Украины. Имя победительницы назовет компетентное звездное жюри, состав которого пока держится в секрете. Корону победительнице передаст "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!