"Мисс Москву-2018" лишили титула: горячие фото красотки

Победительницу конкурса "Мисс Москва" 2018 года впервые в истории лишили титула. 24-летняя модель Алеся Семеренко была вынуждена вернуть корону организаторам. По словам директора конкурса, после победы девушка не появилась ни на одном мероприятии, и не выполняла свои обязанности столичной королевы красоты.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку горячих и откровенных снимков одной из самых красивых девушек Москвы.

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

24-летняя Алеся Семеренко приехала в Москву из Краснодарского края. По данным "Вечерней Москвы", она училась в Технологическом университете на экономиста. Также увлекалась рисованием, спортом и психологией и мечтала открыть собственную сеть кофеен.

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Отметим, что модель активно ведет блог в Instagram и делится соблазнительными кадрами из путешествий. За последние пару лет она побывала во Франции, Италии, Испании, Турции, Китае и других странах.

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Ранее OBOZREVATEL публиковал горячие фото австралийской модели и модного блогера Ньюши Сиех (Newsha Syeh), которую выгнали из Лувра из-за слишком откровенного наряда.

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