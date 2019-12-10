"Мисс Мира – 2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

14 декабря 2019 года в Лондоне состоится 69-й международный конкурс "Мисс мира 2019". В нем примут участие 90 девушек из разных стран мира.
О том, кто представит Украину на конкурсе и кто считается его фаворитками, рассказывает OBOZREVATEL.
Когда "Мисс Мира – 2019?"
69-й международный конкурс "Мисс мира 2019" состоится 14 декабря в выставочном центре ExCeL в Лондоне, Великобритания.
Победительница "Мисс Мира 2018" Ванесса де Леон из Мексики
viva.ua
Кто поехал на "Мисс Мира – 2019" от Украины?
В конкурсе примут участие 90 красавиц из разных стран. Среди них – и 24-летняя украинка из Харькова, мастер спорта по художественной гимнастике Маргарита Паша, которая ранее победила в конкурсе "Мисс Украина 2019".
И так Мои хорошие, всем огромное спасибо за поддержку 🙏🏻❤️🙏🏻. Все соревнования позади,ждём результатов ,осталось только голосование 💪🏻,нам нужно поднажать 💪🏻😅😉))) Это очень ВАЖНО ((!!! Максимальный репост ,голосуем 🙏🏻❤️ Чтобы проголосовать нужно : 1. Зайдите на сайт missworld.com; 2. Войдите в раздел "Vote" ссылка на странице в шапке профиля😉🥰; 3. Зарегистрируйтесь или войдите через значок Facebook ; 4. Найдите в общем списке Marharyta Pasha 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; 5. Нажмите кнопку “Vote” под моим фото 🙏🏻❤️ Этот процесс займёт много времени (( но я искренне благодарна каждому из Вас за голос ,потраченное время и веру в меня 🙏🏻❤️🥰 #missworld#missworld2019#london#missukraine#support#vote#
Заметим, на данный момент на официальном сайте "Мисс Мира – 2019" проходит голосование среди всех участниц. Чтобы отдать свой голос за Маргариту Пашу, нужно зайти на сайт missworld.com в раздел Vote, зарегистрироваться или войти через значок Facebook, найти в общем списке Marharyta Pasha и нажать кнопку Vote под фото.
Фавориты конкурса "Мисс Мира – 2019"
Букмекеры уже называют основных фавориток "Мисс Мира – 2019". Их 11:
1. Мисс Филиппины, Анжела Эскудеро
instagram.com/michelledee
2. Мисс Индия, Суман Рао
instagram.com/sumanratanrao
3. Мисс США, Эмми Роуз Кавалиа
instagram.com/emmyrosecuvelier
4. Мисс Венесуэла, Изабелла Родригес
instagram.com/isabellarodriguez22
5. Мисс Болгария, Марго Купер
instagram.com/margo.cooper
6. Мисс Франция, Офели Мезино
instagram.com/ophelymezinooff
7. Мисс Уэльс, Габриэлла Джукс
instagram.com/gabriellajukes
8. Мисс Бразилия, Элис Миле Коэльо
instagram.com/elismiele
9. Мисс Мексика, Эшли Альвидрес
instagram.com/alvidrez.ashley
10. Мисс Эквадор, Мария Ауксилиадора Идрово
instagram.com/mariuxiidrovoq
11. Мисс Словения, Шпела Алич
instagram.com/alicspela
Где смотреть "Мисс Мира – 2019" онлайн?
Транслировать конкурс будут американский телеканал E!, испаноязычный Univision и британский London Live. "Мисс Мира – 2019" можно будет посмотреть онлайн на сайте одного из телеканалов.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Мисс Вселенная 2019" стала Зозибини Тунзи из ЮАР. Она является моделью и активисткой по борьбе с гендерным насилием.
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