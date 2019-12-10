"Мисс Мира – 2019": когда конкурс и кто поехал от Украины

14 декабря 2019 года в Лондоне состоится 69-й международный конкурс "Мисс мира 2019". В нем примут участие 90 девушек из разных стран мира.

О том, кто представит Украину на конкурсе и кто считается его фаворитками, рассказывает OBOZREVATEL.

Когда "Мисс Мира – 2019?"

69-й международный конкурс "Мисс мира 2019" состоится 14 декабря в выставочном центре ExCeL в Лондоне, Великобритания.

Победительница "Мисс Мира 2018" Ванесса де Леон из Мексики viva.ua

Кто поехал на "Мисс Мира – 2019" от Украины?

В конкурсе примут участие 90 красавиц из разных стран. Среди них – и 24-летняя украинка из Харькова, мастер спорта по художественной гимнастике Маргарита Паша, которая ранее победила в конкурсе "Мисс Украина 2019".

Заметим, на данный момент на официальном сайте "Мисс Мира – 2019" проходит голосование среди всех участниц. Чтобы отдать свой голос за Маргариту Пашу, нужно зайти на сайт missworld.com в раздел Vote, зарегистрироваться или войти через значок Facebook, найти в общем списке Marharyta Pasha и нажать кнопку Vote под фото.

Фавориты конкурса "Мисс Мира – 2019"

Букмекеры уже называют основных фавориток "Мисс Мира – 2019". Их 11:

1. Мисс Филиппины, Анжела Эскудеро

instagram.com/michelledee

2. Мисс Индия, Суман Рао

instagram.com/sumanratanrao

3. Мисс США, Эмми Роуз Кавалиа

instagram.com/emmyrosecuvelier

4. Мисс Венесуэла, Изабелла Родригес

instagram.com/isabellarodriguez22

5. Мисс Болгария, Марго Купер

instagram.com/margo.cooper

6. Мисс Франция, Офели Мезино

instagram.com/ophelymezinooff

7. Мисс Уэльс, Габриэлла Джукс

instagram.com/gabriellajukes

8. Мисс Бразилия, Элис Миле Коэльо

instagram.com/elismiele

9. Мисс Мексика, Эшли Альвидрес

instagram.com/alvidrez.ashley

10. Мисс Эквадор, Мария Ауксилиадора Идрово

instagram.com/mariuxiidrovoq

11. Мисс Словения, Шпела Алич

instagram.com/alicspela

Где смотреть "Мисс Мира – 2019" онлайн?

Транслировать конкурс будут американский телеканал E!, испаноязычный Univision и британский London Live. "Мисс Мира – 2019" можно будет посмотреть онлайн на сайте одного из телеканалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Мисс Вселенная 2019" стала Зозибини Тунзи из ЮАР. Она является моделью и активисткой по борьбе с гендерным насилием.

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