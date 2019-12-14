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14 декабря • обновлено в 19:27
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/ Красота

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

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14 декабря в Лондоне стартовал финал конкурса красоты "Мисс Мира 2019", где Украину представляла 24-летняя Маргарита Паша.

Как она выступила и какое место заняла – появится далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

Так, к сожалению, представительница Украины Маргарита Паша не вошла даже в топ-20 и не участвовала в финальной борьбе за звание "Мисс Мира 2019". Ее отметили в конкурсе "таланты" – топ 27, она вошла в "желтую команду" в категории "спорт".

Мисс Мира 2019

Мисс Мира 2019

twitter/missworldltd

Так, в топ-40 вошли: Антигуа и Барбуда, Австралия, Бразилия, Британские Виргинские острова, Китай, Острова Кука, Дания, Англия, Франция, Гайана, Гонконг, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Малайзия, Мексика, Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Шотландия, Южная Африка, Испания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Украина, США, Венесуэла, Вьетнам, Уэльс.

Мероприятие состоялось 14 декабря в выставочном центре ExCeL в Лондоне.

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Что известно о Маргарите

12 сентября в Киеве состоялось финальное шоу национального конкурса красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала 24-летняя Маргарита Паша.

Известно, что Маргарита родилась в России, но когда ей было три, семья девочки переехала жить в Украину, в Харьков.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

В 2015 году Маргарита Паша уже участвовала в "Мисс Украина 2015", а в 2019 году сумела выбороть победу на этом конкурсе среди 24 девушек из разных регионов Украины, получив 400 тысяч гривен призовых.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

Паша занимается йогой, играет на пианино, а также является мастером спорта по художественной гимнастике.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

Маргарита неоднократно признавалась, что в 2019 году рассчитывает только на победу в престижном конкурсе, который поможет осуществить ее мечту – построить спортивный интернат для детей-сирот.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

Также известно, что в 2018 году Маргарита получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), на данный момент она является студенткой Киевского института международных отношений (3-й курс магистратуры по специальности "международное право").

Кроме того, Паша в будущем планирует заниматься политической деятельностью.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

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Отметим, что в сети победа Маргариты на "Мисс Украина 2019" вызвала бурные споры. Пользователи раскритиковали внешность Паши, а также заявили, что участница купила себе победу.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

Вскоре Паша вновь оказалась в центре обсуждения. В этот раз из-за русского языка. Пользователи заявили, что она как представительница Украины должна говорить на украинском языке, а также высмеяли ее отказ говорить на государственном языке с Катей Осадчей.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

После этого в сети разгорелся новый скандал с Маргаритой. Во время празднования Дня ООН в Украине девушка ответила на вопрос "Чей Крым?". Тогда она заявила, что полуостров "принадлежит всем людям" и пожелала ему процветания:

"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам".

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

Однако позже победительница решила оправдаться за свое высказывание. В своем Instagram Маргарита опубликовала пост, в котором заявила о том, что аннексированный полуостров пренадлежит "людям Земли" и сделала акцент на том, что он – часть планеты.

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Что касается страницы в Instagram Маргариты, то в соцсети девушка любит публиковать откровенные фотографии, а также примерять соблазнительные наряды, которые подчеркивают ее фигуру.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

Судя по всему, девушка состоит в романтических отношениях, однако возлюбленного не показывает, при этом регулярно публикуя снимки с огромными букетами роз.

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

instagram.com/margoritapasha

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В конкурсе ''Мисс Вселенная'' впервые приняла участие открытая лесбиянка. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что популярная фитнес-блогерша делится с поклонниками разоблачительными фото, чтобы показать: идеальные тела девушек из соцсетей – это просто удачное сочетание позы, света и ракурса.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Конкурсы
Персона
Маргарита Паша
Место
Украина
Теги
Красота скандалы фотографии
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
На кого перетворюються сучасні красуні, це сіліконові кукли і їхня краса цілком штучна, вони майже усі схожі одна на одну. Не розумію, чому європейки накачують сіліконом свої губи до неймовірних розмірів, що зовсім не притаманно білій расі. Скільки є природніх красунь, але їм на ці конкурси дорога закрита, бо там перемагає бабло.
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ttt ta
ttt ta
Перемога?
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