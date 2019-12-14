"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

14 декабря в Лондоне стартовал финал конкурса красоты "Мисс Мира 2019", где Украину представляла 24-летняя Маргарита Паша.
Как она выступила и какое место заняла – появится далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
instagram.com/margoritapasha
Так, к сожалению, представительница Украины Маргарита Паша не вошла даже в топ-20 и не участвовала в финальной борьбе за звание "Мисс Мира 2019". Ее отметили в конкурсе "таланты" – топ 27, она вошла в "желтую команду" в категории "спорт".
Мисс Мира 2019
twitter/missworldltd
Так, в топ-40 вошли: Антигуа и Барбуда, Австралия, Бразилия, Британские Виргинские острова, Китай, Острова Кука, Дания, Англия, Франция, Гайана, Гонконг, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Малайзия, Мексика, Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Шотландия, Южная Африка, Испания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Украина, США, Венесуэла, Вьетнам, Уэльс.
Top 40 announced! Antigua & Barbuda Australia Brazil BVI China PR Cook Islands Denmark England France Guyana Hong Kong China India Indonesia Jamaica Kenya Malaysia Mexico Moldova Mongolia Nepal Nigeria New Zealand Paraguay Philippines Poland Portugal Puerto Rico Russia Scotland South Africa Spain Thailand Trinidad & Tobago Tunisia Uganda Ukraine USA Venezuela Vietnam Wales #missworld2019
The top 40....is just about to be announced pic.twitter.com/1Yo6zMzpXH— Miss World (@MissWorldLtd) December 14, 2019
Мероприятие состоялось 14 декабря в выставочном центре ExCeL в Лондоне.
Что известно о Маргарите
12 сентября в Киеве состоялось финальное шоу национального конкурса красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала 24-летняя Маргарита Паша.
Известно, что Маргарита родилась в России, но когда ей было три, семья девочки переехала жить в Украину, в Харьков.
instagram.com/margoritapasha
В 2015 году Маргарита Паша уже участвовала в "Мисс Украина 2015", а в 2019 году сумела выбороть победу на этом конкурсе среди 24 девушек из разных регионов Украины, получив 400 тысяч гривен призовых.
instagram.com/margoritapasha
Паша занимается йогой, играет на пианино, а также является мастером спорта по художественной гимнастике.
instagram.com/margoritapasha
Маргарита неоднократно признавалась, что в 2019 году рассчитывает только на победу в престижном конкурсе, который поможет осуществить ее мечту – построить спортивный интернат для детей-сирот.
instagram.com/margoritapasha
Также известно, что в 2018 году Маргарита получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), на данный момент она является студенткой Киевского института международных отношений (3-й курс магистратуры по специальности "международное право").
Кроме того, Паша в будущем планирует заниматься политической деятельностью.
instagram.com/margoritapasha
Отметим, что в сети победа Маргариты на "Мисс Украина 2019" вызвала бурные споры. Пользователи раскритиковали внешность Паши, а также заявили, что участница купила себе победу.
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
Вскоре Паша вновь оказалась в центре обсуждения. В этот раз из-за русского языка. Пользователи заявили, что она как представительница Украины должна говорить на украинском языке, а также высмеяли ее отказ говорить на государственном языке с Катей Осадчей.
instagram.com/margoritapasha
После этого в сети разгорелся новый скандал с Маргаритой. Во время празднования Дня ООН в Украине девушка ответила на вопрос "Чей Крым?". Тогда она заявила, что полуостров "принадлежит всем людям" и пожелала ему процветания:
"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам".
instagram.com/margoritapasha
Однако позже победительница решила оправдаться за свое высказывание. В своем Instagram Маргарита опубликовала пост, в котором заявила о том, что аннексированный полуостров пренадлежит "людям Земли" и сделала акцент на том, что он – часть планеты.
Что касается страницы в Instagram Маргариты, то в соцсети девушка любит публиковать откровенные фотографии, а также примерять соблазнительные наряды, которые подчеркивают ее фигуру.
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
Судя по всему, девушка состоит в романтических отношениях, однако возлюбленного не показывает, при этом регулярно публикуя снимки с огромными букетами роз.
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
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