"Мисс Мира – 2019": Украина уже в топ-40, все подробности

14 декабря в Лондоне стартовал финал конкурса красоты "Мисс Мира 2019", где Украину представляла 24-летняя Маргарита Паша.

Как она выступила и какое место заняла – появится далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, к сожалению, представительница Украины Маргарита Паша не вошла даже в топ-20 и не участвовала в финальной борьбе за звание "Мисс Мира 2019". Ее отметили в конкурсе "таланты" – топ 27, она вошла в "желтую команду" в категории "спорт".

Так, в топ-40 вошли: Антигуа и Барбуда, Австралия, Бразилия, Британские Виргинские острова, Китай, Острова Кука, Дания, Англия, Франция, Гайана, Гонконг, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Малайзия, Мексика, Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Шотландия, Южная Африка, Испания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Украина, США, Венесуэла, Вьетнам, Уэльс.

The top 40....is just about to be announced pic.twitter.com/1Yo6zMzpXH