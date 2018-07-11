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"Мисс Европа" показала обнаженное тело: горячее фото

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Украинка Наталья Варченко, победившая в престижном конкурсе красоты "Miss Europe Continental 2017", поделилась горячим снимком, на котором изображена обнаженной.

Так, Наталья позировала без одежды, демонстрируя свое красивое тело. Соблазнительная фотография опубликована в ее Instagram-аккаунте.

Черно-белый пикантный снимок высоко оценили поклонники модели, поставив ему почти 10 тысяч лайков.

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Также многие оставили под фото свои комментарии, в которых озвучили искренние комплименты в адрес красотки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 32-летняя супермодель и всемирно известная секс-бомба Ирина Шейк порадовала поклонников эротической фотографией: звезда позировала практически обнаженной, прикрыв грудь морскими ракушками.

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