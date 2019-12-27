"Мины замедленного действия": российская звезда решилась на серьезный шаг из-за силиконовой груди

Российская светская львица Алена Кравец после истории с Лерой Кудрявцевой решила избавиться от имплантов и вернуться к своему прежнему размеру груди.
Об этом она написала на своей странице в Instagram, указав, что делала пластическую операцию по увеличению в швейцарской клинике.
Алена Кравец
instagram/kravetsalena
"В прошлом году компания-производитель грудных имплантов заявила, что они потенциально опасны и могут вызывать рак. Представляете моё состояние? Бессонные ночи, слезы, страшные мысли. Я тут же проверилась у онколога, сдала кучу анализов. И твердо решила избавиться от этих "мин замедленного действия" в своем теле. Так же поступила и телеведущая Лера Кудрявцева. Она призналась, что своим горьким примером хочет уберечь хотя бы нескольких девушек от установки имплантатов", – написала она.
Алена Кравец решилась на кардинальный шаг
instagram/kravetsalena
По словам Кравец, телеведущая пережила очень тяжелую процедуру. Потому от себя на примере Кудрявцевой она призвала женщин "сто раз подумать, перед тем, как решиться на подобные манипуляции".
"Я понимаю, что каждая из нас хочет выглядеть еще более сексуально и желанно. Но не путем же здоровья, а то и жизни! Да и мужчины, кажется, не бегут к хирургам в желании нам нравиться. Лерочке от души желаю здоровья и быстрого восстановления после операции. А милым девушкам хочу пожелать не делать ненужных глупостей, довольствоваться тем, что дала природа, сохранять свою естественную красоту", – добавила она.
Алена Кравец
instagram/kravetsalena
"Бог вам дал одно лицо, а вы делаете себе другое", - писал Шекспир в "Гамлете". Недавно эти слова обрели для меня новый смысл и я поняла весь ужас ситуации, в которой оказалась. Я никогда не скрывала, что немного исправила то, что недодала мне природа - увеличила грудь. Делала это в дорогой швейцарской клинике, заплатила около 20 тысяч евро. Но тогда, конечно, и представить не могла того кошмара, в который превратиться моя жизнь. В прошлом году компания-производитель грудных имплантов заявила, что они потенциально опасны и могут вызывать рак. Представляете моё состояние? Бессонные ночи, слезы, страшные мысли. Я тут же проверилась у онколога, сдала кучу анализов. И твёрдо решила избавиться от этих "мин замедленного действия" в своём теле. Так же поступила и телеведущая Лера Кудрявцева. Она призналась, что своим горьким примером хочет уберечь хотя бы нескольких девушек от установки имплантатов. Лера рассказала, что 15 лет назад установила себе грудные импланты с пожизненной гарантией. У меня тоже есть паспорт на мои грудные имплантаты и пожизненная гарантия на них, но оказалось что не такая уж она и пожизненная! "Доктор уверял, что можно хоть танком давить!", говорила Лера. Она каждый год проходила обследования, чтобы удостовериться, что все в порядке. Но очередное УЗИ показало, что ее левый имплант порван, протекает лет 5-6 - куда только можно было затечь! Телеведущую отправили на срочную операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Это очень тяжелая процедура. Поэтому и от себя, и на примере истории Леры, заклинаю всех женщин сто раз подумать, перед тем, как решиться на подобные манипуляции. Я понимаю, что каждая из нас хочет выглядеть ещё более сексуально и желанно. Но не путём же здоровья, а то и жизни! Да и мужчины, кажется, не бегут к хирургам в желании нам нравиться. Лерочке @leratv от души желаю здоровья и быстрого восстановления после операции. А милым девушкам хочу пожелать не делать ненужных глупостей, довольствоваться тем, что дала природа, сохранять свою естественную красоту. #грудныеимплантаты #увеличениегруди #опасныеимпланты
Напомним, Кравец уже говорила о том, что боится рака груди. Такую реакцию тогда у нее вызвали результаты тестов имплантов той фирмы, которая делала ей "силиконовую грудь".
Как сообщал OBOZREVATEL, Кудрявцева призналась, что у нее лопнул имплант. По словам звезды, ей гарантировали пожизненное использование. Женщине провели тяжелую операцию.
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