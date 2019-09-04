Микки Рурк изменился до неузнаваемости: фанаты забили тревогу

Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк изменился до неузнаваемости, что обеспокоило поклонников.

Он появился в утреннем ток-шоу Good Morning Britain, после чего попал в тренды в Twitter, так как пользователи начали массово обсуждать пластику, на которую он в очередной раз отважился (чтобы посмотреть ролик с Рурком, проскролльте до конца страницы).

Микки Рурка не узнали из-за пластики

Многие обратили внимание, что Микки почему-то никак не мог собраться и сосредоточенно отвечать на вопросы.

Микки Рурк шокировал новой пластикой Кадр из видео

"Господи боже, что случилось с этим чудовищем. Он был таким красивым", "Запаниковал, когда увидел, что Микки Рурк в тренде. Все в порядке – он не умер. И он может делать то, что ему нравится, с его лицом", "Я увидел, что Микки Рурк вышел в тренды Twitter, и подумал, что он умер. Но нет, умерло его лицо. Покойся с миром, лицо Микки", "Микки Рурк должен участвовать в кампании по борьбе с наркотиками и показываться в школах! Господи Боже мой", "Какого черта Микки Рурк сделал с собой", – отреагировали поклонники.

Поклонники не узнали Микки Рурка Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Рурка уже неоднократно не узнавали из-за пластических операций. В 2015 году его заметили в Беверли-Хиллз с новой прической, но внимание фанатов привлекла странная форма носа.

Через год его снова не узнали, при чем даже папарацци. Его заметили на улице с грязными волосами и в потертых джинсах. И снова он поменял форму носа.

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