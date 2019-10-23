"Меня убьют": Королева красоты взмолилась о помощи из-за Ирана

Королева красоты Ирана Бахаре Заре Бахари попросила убежища у властей Филиппин после того, как ее задержали по запросу в Интерпол в международном аэропорту Манилы.
По данным издания The Telegraph, девушка боится, что власти ее убьют в случае депортации из-за политической активности и откровенной поддержки прав женщин.
"Они меня убьют", – заявила королева красоты властям Филиппин, попросив вмешаться в ситуацию.
Бахаре Заре Бахари просит убежища у Филиппин
facebook / Bahar Z Bahari
Заместитель министра юстиции Филиппин Марк Перет утверждает, что единственная причина, по которой девушку держали в аэропорту – чтобы удержать от въезда на территорию Филиппин.
"Запрос был сделан предположительно в связи с возбуждением уголовного дела против нее в Иране, и это дело было возбуждено против нее иранским гражданином в связи с нападением, которое предположительно произошло здесь, на Филиппинах", – рассказал Перет.
Бахаре Заре Бахари боится смерти от властей Ирана
facebook / Bahar Z Bahari
Он уточнил, что в Филиппинах против Бахари нет никаких уголовных дел, оснований для отказа во въезде также не существует.
В свою очередь, правозащитная организация Human Rights Watch призвала к "справедливому и беспристрастному слушанию претензии" девушки в Маниле.
Бахаре Заре Бахари просит спасти ее от иранского режима
facebook / Bahar Z Bahari
"Очень важно, чтобы Филиппины оказали Бахаре Заре Бахари поддержку, включая доступ к адвокату, для составления и подачи заявления о предоставлении убежища", – сказал заместитель директора ведомства Фил Робертсон.
Бахари была представительницей Ирана на конкурсе красоты "Мисс интерконтиненталь-2018". Она получила образование на Филиппинах и действительно была известной активисткой, которая отстаивала права женщин.
Бахаре Заре Бахари задержали в Маниле
facebook / Bahar Z Bahari
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Турции известную модель Сибел Демиралп, которая также является обладательницей титула "Мисс Евразия-2016", посадили в тюрьму на 13 лет за вымогательство и похищение человека.
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