"Меня убьют": Королева красоты взмолилась о помощи из-за Ирана

Королева красоты Ирана Бахаре Заре Бахари попросила убежища у властей Филиппин после того, как ее задержали по запросу в Интерпол в международном аэропорту Манилы.

По данным издания The Telegraph, девушка боится, что власти ее убьют в случае депортации из-за политической активности и откровенной поддержки прав женщин.

"Они меня убьют", – заявила королева красоты властям Филиппин, попросив вмешаться в ситуацию.

Бахаре Заре Бахари просит убежища у Филиппин facebook / Bahar Z Bahari

Заместитель министра юстиции Филиппин Марк Перет утверждает, что единственная причина, по которой девушку держали в аэропорту – чтобы удержать от въезда на территорию Филиппин.

"Запрос был сделан предположительно в связи с возбуждением уголовного дела против нее в Иране, и это дело было возбуждено против нее иранским гражданином в связи с нападением, которое предположительно произошло здесь, на Филиппинах", – рассказал Перет.

Бахаре Заре Бахари боится смерти от властей Ирана facebook / Bahar Z Bahari

Он уточнил, что в Филиппинах против Бахари нет никаких уголовных дел, оснований для отказа во въезде также не существует.

В свою очередь, правозащитная организация Human Rights Watch призвала к "справедливому и беспристрастному слушанию претензии" девушки в Маниле.

Бахаре Заре Бахари просит спасти ее от иранского режима facebook / Bahar Z Bahari

"Очень важно, чтобы Филиппины оказали Бахаре Заре Бахари поддержку, включая доступ к адвокату, для составления и подачи заявления о предоставлении убежища", – сказал заместитель директора ведомства Фил Робертсон.

Бахари была представительницей Ирана на конкурсе красоты "Мисс интерконтиненталь-2018". Она получила образование на Филиппинах и действительно была известной активисткой, которая отстаивала права женщин.

Бахаре Заре Бахари задержали в Маниле facebook / Bahar Z Bahari

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