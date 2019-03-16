"Меня прославляет ж*па моя": российская телезвезда оголилась и сделала странное заявление

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников откровенным снимком.

На странице в Instagram 41-летняя Чехова похвасталась пышными ягодицами, оголив их на камеру. Эротическое фото Анфиса дополнила весьма необычным стихотворением о ее "пятой точке".

Чхова позировала только в прозрачных стрингах, развернувшись спиной к объективу. Акцентировав внимание на своей попе, она в стихотворной форме рассказала, что именно пикантная часть тела "ее прославляет". Разумеется, стих имеет ироничный характер.

Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова взбудоражила сеть серией горячих снимков. Знаменитость позировала перед камерой с голой грудью, едва прикрывая ее.

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