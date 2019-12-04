"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина-Вселенная" рассказала о работе в Пекине

Победительница "Мисс Украина-Вселенная – 2019" Анастасия Суббота, которая 8 декабря представит Украину на конкурсе красоты в США, рассказала о работе в Пекине.

Так, в интервью Сегодня девушка рассказала, что в 17 лет поехала одна работать моделью в Китай. Однако, когда она прилетела в Пекин, ей стало страшно.

Анастасия Суббота Instagram

"Страшно стало, когда я в Пекин прилетела. В два часа ночи меня должен был встретить в аэропорту директор, которого я ранее никогда не видела. Он должен был держать табличку с моим именем, но его там не оказалось. Я испугалась, но быстро нашла выход из ситуации – попросила у офицера телефон и набрала номер, который мне дали предварительно для связи. В результате мы встретились, он меня привез в квартиру, дал подушку с одеялом и закрыл. Позже я поняла, что в квартире одна. И тут мне стало страшно...", – вспоминает Суббота.

Анастасия Суббота Instagram

Также, по словам девушки, она сразу подумала, что ее привезли в рабство:

"Сразу посетила мысль, что меня привезли в рабство. Помещение было очень маленьким, везде тараканы. Я звоню родителям, директору агентства и плачу. Меня успокоили, сказали, что девушки могут гулять, поэтому в квартире никого нет. Так и произошло, под утро мои соседки вернулись домой".

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия рассказала, что не сразу нашла работу в Пекине:

"Две недели я не могла найти работу, все мои кастинги были безуспешными. Я питалась конфетами и фруктами. Не могла привыкнуть к таким условиям жизни. Никто там по-английски почти не говорил. Я выучила свой адрес на китайском языке, чтобы пояснить водителю такси, куда ехать".

Анастасия Суббота Instagram

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем занималась новая обладательница короны "Мисс Украина-Вселенна – 2019" Анастасия Суббота до победы в конкурсе.

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