Весь мир сейчас обсуждает вот эти фотографии. Ехидно так, с комментариями типа "Франция уже не та". И если отбросить толерантность, желание подмахнуть возрастной аудитории и надежды на сексуально активную старость рядом с молодым красавчиком, это, увы, так. Мелания Трамп и Брижит Макрон появились в похожих образах на мероприятии в Белом доме, и Бриджит проиграла всухую.

Обе дамы великолепны, у обеих есть поклонники и поклонницы, до обеих нам всем как до луны, но… . Походка, посадка, стать, рост, кожа и аппетитная попка под белой обтягивающей юбкой – в Мелании все это лучше. Лучше настолько, что с этим ровно ничего нельзя сделать.

Это, наверное, очень обидно – быть первой леди не последней в мире страны, иметь молодого и красивого мужа, безграничные возможности в плане покупки нарядов и… так досадно проиграть на своем же поле.

Одинаковые наряды не только не уравняли первых леди – они заметно подчеркнули недостатки мадам Макрон на фоне модельной внешности Мелании. И если быть честной до конца, то бороться тут не за что и нечем – 20 лет разницы это слишком много для того, чтобы иметь хоть один шанс на победу.

И вот вы знаете, дело даже не во внешности Мелании и Бриджит, а в общем принципе. Всегда есть та, которая все портит. Та или тот – это совершенно не важно. Мужчины, вы ведь поняли, о чем я. Вы конкурируете в других сферах, но конкурируете же? Не важно, как на вас сидит пиджак(хотя для секса это тоже важно, черт возьми). Важно то, что кто-то зарабатывает больше вас, ездит на более дорогой машине, ухватил должность получше или просто меньше работает.

Я вот, например, никогда всерьез не завидую внешности. У меня много красивых подруг. Я спокойно дружу даже с теми женщинами, от которых все предпочитают держаться подальше и строят им за спиной козни. Мне с ними кайфово. Но есть несколько приятелей классных пиарщиков, от которых меня реально бомбит. Эти талантливые говнюки делают миллионы в свои двадцать с небольшим, ну как так! Я улыбаюсь, я говорю, мол, ты крутой, заяц, а сама хочу сжечь пацана к чертовой матери, с особой жестокостью. Я ничего не могу с собой поделать.

Не важно, мужчина вы, или женщина, зрелый вы или молодой, богатый или бедный. Всегда есть та или тот, от кого у вас бомбит. Всегда есть тот, который готов испортить ваш лучший день примерно также, как Мелания – фотографию с мадам Макрон. Всегда кто-то выглядит лучше, зарабатывает больше и вообще.

Не врите мне, что вы не такие. Мы все такие. Расскажите лучше, как вы живете с этим? Куда направляете энергию ненависти, когда кто-то лучше вас?