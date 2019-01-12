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Мечты женщин сбываются: созданы нервущиеся колготки

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Специалисты канадской компании Sheertex придумали способ избавиться от стрелок и зацепок, создав нервущиеся колготки.

Как сообщает Nws.com, поставки "чудо-чулков" уже начались в декабре, однако новинка была представлена недавно на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Компания собирается наращивать и расширять производство из-за широкого спроса. В лаборатории взяли для создания мечты для женщин специальный полимерный материал, который используют для бронежилетов и альпинистского снаряжения.

Мечты женщин сбываются: созданы нервущиеся колготки

Sheertex

Технология позволила сделать колготки крайне легкими, а по прочности – крепче стали. На ощупь чулки почти не отличаются от обычных, но порвать их практически невозможно. Новинку испытали и даже давали рвать собакам, но зацепок так и не осталось.

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Сейчас колготки можно заказать только в онлайн-магазине в черном цвете, но скоро производители обещают еще три оттенка. На выставке к ним выстраивалась огромная очередь, чтобы протестировать. А первые партии раскупили практически моментально. Их цена составила $99.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты выяснили, зачем герцогиня Кейт Миддлтон носит специальные колготки с подушечками-стикерами на ступнях

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Место
Канада
Тег
Красота
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