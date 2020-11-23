Массажи, обертывания и скрабы: действенные способы похудеть

Для борьбы с лишним весом все средства хороши! Речь идет не только о спорте, диете и физической активности. Антицеллюлитный массаж, сауна и пилинг, обертывания и баня-бочка – все это, по мнению косметологов, поможет уменьшить объемы тела и подтянуть кожу.

OBOZREVATEL рассказывает о восьми альтернативных, но действенных способах похудеть.

Вакуумный массаж

Массаж с применением вакуума. Эта процедура, которую, по обыкновению, проводят в салонах красоты, помогает избавиться от сантиметров на талии и бедрах. Путем давления на ткани они получают кислород, вслед за чем активизируется обмен веществ и лимфодренаж – главные факторы для избавления от лишнего веса.

Вакуумный массаж nuevaestetica.com

Сауна

Сауна является любимейшей процедурой как у женщин, так и у мужчин. Все дело в том, что процедура помогает вывести из организма шлаки, токсины, различные болезнетворные бактерии. Все это не выдерживает высоких температур.

Однако, сауна полезна и для тех, кто хочет похудеть, поскольку выпаривает из организма соли, ускоряет кровообращение, вследствие чего жировые ткани получают кислород, необходимый для сжигания жира.

Сауна ria.ru

Антицеллюлитный массаж

Этот массаж не имеет ничего общего с вакуумным, поскольку делать его можно и на дому. Антицеллюлитным его делает ряд круговых движений, которые усиливают отток лимфы, а также расслабляют мышцы.

Вследствие данного массажа повышается мышечный тонус, а также происходит расслабляющий эффект. Все это максимально полезно для похудения вкупе с упражнениями и специальной диетой.

Антицеллюлитный массаж osteopatiya.pro

Баня-бочка из кедра

Своеобразная мини-сауна, имеющая форму бочки, изготовленная из настоящего кедра. Эфирные масла этого дерева тонизируют кожу, а если совместить бочку с гидромассажем (для этого следует приобрести специальную насадку на душ), это может существенно ускорить борьбу с лишним весом.

В бочке нужно сидеть не более двух раз в неделю по 15-20 минут.

Баня-бочка из кедра www.facebook.com

Пилинг и скраб

Хотя и не доказано, что какие-либо внешние воздействия помогут в борьбе с целлюлитом и лишним весом, косметологи, тем не менее, советуют использовать специальные скрабы с тонизирующим эффектом. Одним из самых популярных является смесь кофе с эфирным или кокосовым маслом. Делать эту процедуру нужно несколько раз в неделю.

Ценность пилинга такова, что он улучшает кровообращение и способствует обновлению кожи за счет отшелушивания ороговевших клеток.

Скраб www.somosmamas.com.ar

Самомассаж щеткой

Этот массаж ничего общего с классической процедурой не имеет. Речь идет о массаже специальной деревянной щеткой. Делать его можно как на сухую кожу (тогда после использования необходимо использовать увлажняющий крем), а также и на мокрую, после душа. Смысл в том, чтобы, совершая круговые движения, "разогреть" лимфу и промассировать целлюлит.

Рекомендуем использовать щетку вместе со специальным кремом для похудения.

Самомассаж сухой щеткой woop.fun

Ванны с морской солью

Эту процедуру особенно приятно проводить после большой тренировки. Горячую ванну, в которую добавляете 250-300 граммов морской соли, следует принимать пару раз в неделю по 15-30 минут. Магний, который содержится в морской соли, способствует выведению токсины из организма и повышает тонус кожи.

Ванна с морской солью ww7.eyeni.biz

Обертывания

О пользе обертывания для похудения косметологи и фитнес-тренеры спорят уже длительное время. Если спортсмены говорят, что данная процедура не только не помогает, но и вредна для сердца, косметологи уверены: она эффективна для избавления от лишнего веса. Обертывание делают с помощью пищевой пленки, а перед этим можно взять специальный антицеллюлитный крем или провести разогревающий массаж. Однако, держать пленку следует не больше 20 минут, чтобы не нанести вред организму.

Обертывания sweetledi.ru

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