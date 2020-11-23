Массажи, обертывания и скрабы: действенные способы похудеть

Для борьбы с лишним весом все средства хороши! Речь идет не только о спорте, диете и физической активности. Антицеллюлитный массаж, сауна и пилинг, обертывания и баня-бочка – все это, по мнению косметологов, поможет уменьшить объемы тела и подтянуть кожу.

OBOZREVATEL рассказывает о восьми альтернативных, но действенных способах похудеть.

Массаж с применением вакуума. Эта процедура, которую, по обыкновению, проводят в салонах красоты, помогает избавиться от сантиметров на талии и бедрах. Путем давления на ткани они получают кислород, вслед за чем активизируется обмен веществ и лимфодренаж – главные факторы для избавления от лишнего веса.

Сауна является любимейшей процедурой как у женщин, так и у мужчин. Все дело в том, что процедура помогает вывести из организма шлаки, токсины, различные болезнетворные бактерии. Все это не выдерживает высоких температур.

Однако, сауна полезна и для тех, кто хочет похудеть, поскольку выпаривает из организма соли, ускоряет кровообращение, вследствие чего жировые ткани получают кислород, необходимый для сжигания жира.

Этот массаж не имеет ничего общего с вакуумным, поскольку делать его можно и на дому. Антицеллюлитным его делает ряд круговых движений, которые усиливают отток лимфы, а также расслабляют мышцы.

Вследствие данного массажа повышается мышечный тонус, а также происходит расслабляющий эффект. Все это максимально полезно для похудения вкупе с упражнениями и специальной диетой.

Своеобразная мини-сауна, имеющая форму бочки, изготовленная из настоящего кедра. Эфирные масла этого дерева тонизируют кожу, а если совместить бочку с гидромассажем (для этого следует приобрести специальную насадку на душ), это может существенно ускорить борьбу с лишним весом.

В бочке нужно сидеть не более двух раз в неделю по 15-20 минут.

Хотя и не доказано, что какие-либо внешние воздействия помогут в борьбе с целлюлитом и лишним весом, косметологи, тем не менее, советуют использовать специальные скрабы с тонизирующим эффектом. Одним из самых популярных является смесь кофе с эфирным или кокосовым маслом. Делать эту процедуру нужно несколько раз в неделю.

Ценность пилинга такова, что он улучшает кровообращение и способствует обновлению кожи за счет отшелушивания ороговевших клеток.

Этот массаж ничего общего с классической процедурой не имеет. Речь идет о массаже специальной деревянной щеткой. Делать его можно как на сухую кожу (тогда после использования необходимо использовать увлажняющий крем), а также и на мокрую, после душа. Смысл в том, чтобы, совершая круговые движения, "разогреть" лимфу и промассировать целлюлит.

Рекомендуем использовать щетку вместе со специальным кремом для похудения.

Эту процедуру особенно приятно проводить после большой тренировки. Горячую ванну, в которую добавляете 250-300 граммов морской соли, следует принимать пару раз в неделю по 15-30 минут. Магний, который содержится в морской соли, способствует выведению токсины из организма и повышает тонус кожи.

О пользе обертывания для похудения косметологи и фитнес-тренеры спорят уже длительное время. Если спортсмены говорят, что данная процедура не только не помогает, но и вредна для сердца, косметологи уверены: она эффективна для избавления от лишнего веса. Обертывание делают с помощью пищевой пленки, а перед этим можно взять специальный антицеллюлитный крем или провести разогревающий массаж. Однако, держать пленку следует не больше 20 минут, чтобы не нанести вред организму.

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