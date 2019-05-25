Маше Ефросининой – 40: самые горячие фото украинской телеведущей

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина 25 мая отметила день рождения.

Звезде исполнилось 40 лет. OBOZREVATEL собрал в ее Instagram-аккаунте самые горячие и соблазнительные снимки за последнее время.

"Ну, что ж, теперь можно шалить", – подписала звезда под последней фотографией, на которой позирует в ночной сорочке со спущенной бретелькой.

Маше Ефросининой - 40 Instagram@mashaefrosinina

Что примечательно, Ефросинина не относится к тем звездам украинского шоубиза, которые часто радуют поклонников откровенными фотосессиями. Но иногда телеведущая показывает снимки с отдыха, а также делится секретами похудения.

Маша Ефросинина в спортивном белье mashaefrosinina - инстаграм

Маша Ефросинина рекламирует туфли Instagram@mashaefrosinina

Маша Ефросинина в купальнике Инстаграм Ефросининой

Маша Ефросинина на отдыхе Instagram@mashaefrosinina

Маша Ефросинина демонстрирует стройное тело на пляже Instagram @ mashaefrosinina

Полуголая Маша Ефросинина Instagram / mashaefrosinina

Маша Ефросинина в рекламе @mashsh.wear mashaefrosinina

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету. Она опубликовала пост про сладкое и тип питания, предоставив поклонникам несколько видов завтрака, которые помогут скинуть лишний вес.

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