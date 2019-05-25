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/Красота

Маше Ефросининой – 40: самые горячие фото украинской телеведущей

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина 25 мая отметила день рождения.

Звезде исполнилось 40 лет. OBOZREVATEL собрал в ее Instagram-аккаунте самые горячие и соблазнительные снимки за последнее время.

"Ну, что ж, теперь можно шалить", – подписала звезда под последней фотографией, на которой позирует в ночной сорочке со спущенной бретелькой.

Маше Ефросининой - 40

Маше Ефросининой - 40

Instagram@mashaefrosinina

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Что примечательно, Ефросинина не относится к тем звездам украинского шоубиза, которые часто радуют поклонников откровенными фотосессиями. Но иногда телеведущая показывает снимки с отдыха, а также делится секретами похудения.

Маша Ефросинина в спортивном белье

Маша Ефросинина в спортивном белье

mashaefrosinina - инстаграм

Маша Ефросинина рекламирует туфли

Маша Ефросинина рекламирует туфли

Instagram@mashaefrosinina

Маша Ефросинина в купальнике

Маша Ефросинина в купальнике

Инстаграм Ефросининой

Маша Ефросинина на отдыхе

Маша Ефросинина на отдыхе

Instagram@mashaefrosinina

Маша Ефросинина демонстрирует стройное тело на пляже

Маша Ефросинина демонстрирует стройное тело на пляже

Instagram @ mashaefrosinina

Полуголая Маша Ефросинина

Полуголая Маша Ефросинина

Instagram / mashaefrosinina

Маша Ефросинина в рекламе @mashsh.wear

Маша Ефросинина в рекламе @mashsh.wear

mashaefrosinina

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету. Она опубликовала пост про сладкое и тип питания, предоставив поклонникам несколько видов завтрака, которые помогут скинуть лишний вес.

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Персона
Маша Ефросинина
Место
Украина
Теги
день рождения шоу-бизнесфотосессияКрасотапохудениеInstagram
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