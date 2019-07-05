MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала голую грудь в пикантной фотосессии.
Так, снимками она поделилась в личных Instagram-сториз. На одном из них звезда традиционно позировала в латексной кофте с очень глубоким декольте.
MARUV
Фото из Instagram
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
На другом фото MARUV предстала в сетчатом прозрачном платье со стразами.
MARUV сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Третий образ певицы состоял из сетчатого прозрачного топа, латексных длинных перчаток и лосин.
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото MARUV, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
MARUV засветила пышную грудь
Фото из Instagram
MARUV продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная MARUV
Фото из Instagram
MARUV в откровенном купальнике
Фото из Instagram
MARUV сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на одном из фото заметно округлившийся животик звезды.
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