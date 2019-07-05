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MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

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Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала голую грудь в пикантной фотосессии.

Так, снимками она поделилась в личных Instagram-сториз. На одном из них звезда традиционно позировала в латексной кофте с очень глубоким декольте.

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

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На другом фото MARUV предстала в сетчатом прозрачном платье со стразами.

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Третий образ певицы состоял из сетчатого прозрачного топа, латексных длинных перчаток и лосин.

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото MARUV, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV засветила пышную грудь

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

Соблазнительная MARUV

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV в откровенном купальнике

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на одном из фото заметно округлившийся животик звезды.

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Персона
MARUV
Место
Украина
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Santi Amonito
Santi Amonito
С такой "грудью" только по баням и ходить....
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