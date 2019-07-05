MARUV показала голую грудь в пикантной фотосессии

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала голую грудь в пикантной фотосессии.

Так, снимками она поделилась в личных Instagram-сториз. На одном из них звезда традиционно позировала в латексной кофте с очень глубоким декольте.

MARUV Фото из Instagram

MARUV засветила грудь Фото из Instagram

На другом фото MARUV предстала в сетчатом прозрачном платье со стразами.

MARUV сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Третий образ певицы состоял из сетчатого прозрачного топа, латексных длинных перчаток и лосин.

MARUV засветила грудь Фото из Instagram

MARUV засветила грудь Фото из Instagram

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото MARUV, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

MARUV засветила пышную грудь Фото из Instagram

MARUV продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

MARUV засветила грудь Фото из Instagram

Соблазнительная MARUV Фото из Instagram

MARUV в откровенном купальнике Фото из Instagram

MARUV сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

MARUV засветила грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на одном из фото заметно округлившийся животик звезды.

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