Марго Робби празднует день рождения: самые откровенные фото знаменитой "Харли Квинн"

Известная голливудская актриса австралийского происхождения и популярный кинопродюсер Марго Робби празднует день рождения.
Артистке исполняется 28 лет в понедельник, 2 июля. Молодая и горячая красотка привлекает к себе внимание тысяч мужчин по всему миру. OBOZREVATEL предлагает подборку откровенных фото знаменитой именинницы.
Марго Элис Робби родилась 2 июля 1990 года в городе Дэлби, штат Квинсленд, Австралия. Детство Марго провела в Голд-Косте на ферме дедушки и бабушки. В 2007 году Марго окончила колледж Саммерсет в родном городе, а затем в 17 лет переехала в Мельбурн, где начала актерскую карьеру.
Карьера Робби стартовала в 2007 году, тогда она прославилась на всю Австралию ролью Донны Фридмен в телесериале "Соседи" (2008—2011).
Спустя несколько лет, в 2011 Марго переехала в США. Ее первой голливудской ролью Лоры Кэмерон в телесериале "Пэн Американ", после чего последовало множество предложений крупных ролей в художественных фильмах.
Наиболее примечательные из них - Шарлотта в "Бойфренд из будущего" (2013), Наоми Лапалья в "Волк с Уолл-стрит" (2013), за которую Робби получила премию "Империя", Джейн Портер в "Тарзан. Легенда" (2016), Харли Квинн в "Отряд самоубийц" (2016), за которую она получила премию "Critics’ Choice Movie Awards".
Роль Тони Хардинг в фильме "Тоня против всех" (2017) принесла Марго премии "AACTA Awards", "Critics’ Choice Movie Awards", номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и ряд других.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 1 июля, свой день рождения отпраздновала легенда кино, модель и секс-символ 90-х Памела Андерсон.