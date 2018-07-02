Марго Робби празднует день рождения: самые откровенные фото знаменитой "Харли Квинн"

Известная голливудская актриса австралийского происхождения и популярный кинопродюсер Марго Робби празднует день рождения.

Артистке исполняется 28 лет в понедельник, 2 июля. Молодая и горячая красотка привлекает к себе внимание тысяч мужчин по всему миру. OBOZREVATEL предлагает подборку откровенных фото знаменитой именинницы.

Марго Элис Робби родилась 2 июля 1990 года в городе Дэлби, штат Квинсленд, Австралия. Детство Марго провела в Голд-Косте на ферме дедушки и бабушки. В 2007 году Марго окончила колледж Саммерсет в родном городе, а затем в 17 лет переехала в Мельбурн, где начала актерскую карьеру.

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 7 Июл 2016 в 11:36 PDT

Карьера Робби стартовала в 2007 году, тогда она прославилась на всю Австралию ролью Донны Фридмен в телесериале "Соседи" (2008—2011).

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 8 Июл 2016 в 2:33 PDT

Публикация от @margotrobbie 9 Янв 2018 в 1:28 PST

Спустя несколько лет, в 2011 Марго переехала в США. Ее первой голливудской ролью Лоры Кэмерон в телесериале "Пэн Американ", после чего последовало множество предложений крупных ролей в художественных фильмах.

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 16 Авг 2016 в 1:11 PDT

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Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 7 Июл 2016 в 11:37 PDT

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 12 Июл 2016 в 2:28 PDT

Наиболее примечательные из них - Шарлотта в "Бойфренд из будущего" (2013), Наоми Лапалья в "Волк с Уолл-стрит" (2013), за которую Робби получила премию "Империя", Джейн Портер в "Тарзан. Легенда" (2016), Харли Квинн в "Отряд самоубийц" (2016), за которую она получила премию "Critics’ Choice Movie Awards".

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 31 Июл 2016 в 11:42 PDT

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 10 Авг 2016 в 10:26 PDT

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 9 Авг 2016 в 1:58 PDT

Роль Тони Хардинг в фильме "Тоня против всех" (2017) принесла Марго премии "AACTA Awards", "Critics’ Choice Movie Awards", номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и ряд других.

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 7 Авг 2014 в 4:47 PDT

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 2 Мар 2015 в 2:29 PST

Публикация от Margot Robbie (@margot.robbie) 18 Июл 2014 в 5:22 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 1 июля, свой день рождения отпраздновала легенда кино, модель и секс-символ 90-х Памела Андерсон.