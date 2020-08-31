Маникюр на осень и зиму 2020-2021: лучшие модные идеи

Анна Паскевич Красота 03:14, 31.08.2020

На осень и зиму 2020-2021 эксперты рекомендуют модный нюдовый маникюр, "голые ногти", омбре, синий, "красное вино", новый френч, маникюр "в горошек", живописный маникюр, тропикана и другие.

Специально для своих читательниц OBOZREVATEL публикует самые яркие и трендовые идеи для дизайна ногтей.

Модный маникюр золото 2020
ladywomans.ru
Модный нюдовый маникюр 2020-2021
Pinterest
"Голые ногти"
Vera Wang
Маникюр "Голые ногти" 2020
Pinterest
Модный маникюр в горошек
Pinterest
Живописный маникюр 2020-2021
Wday.ru
Маникюр "красное вино"
Pinterest
Модное омбре 2020-2021
wfc.tv
Модный синий маникюр 2020
like-myself.ru
Оранжевый маникюр в тропическом стиле
Pinterest
Френч на осень-зиму 2020-2021
@paintboxnails

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 53-летний мужчина из Нидерландов, выглядящий на 25, раскрыл секрет молодости.

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Lady Красота

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