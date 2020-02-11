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11 февраля • обновлено в 17:16
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Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

1.5т
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Перед Днем влюбленных многие девушки захотят сделать тематический маникюр. Чтобы не быть скучной и не показаться слишком навязчивой ногти не должны быть слишком яркими.

OBOZREVATEL предлагает читательницам несколько идей для маникюра на 14 февраля.

Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля
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Классический красный

Красный является неофициальным цветом Дня всех влюбленных, поэтому он точно будет уместным и актуальным в этот день. Обратите внимание на различные оттенки этого цвета, а также украсьте ногти блестками.

Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

pexels.com

Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

pexels.com

Нежный розовый

Такой маникюр будет актуальным не только 14 февраля, но и после него. Особенно он подойдет девушкам с короткими ногтями. Кроме того, его можно "разбавить" легкими украшениями.

Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

pexels.com

Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

pexels.com

С рисунками и надписями

Тематический маникюр точно привлечет внимание к вам. Но обратите внимание на необычные рисунки, а не просто сердечки.

Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

pexels.com

Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали о распространенных модных ошибках в подборе одежды, которые плохо отражаются на фигуре.

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Автор
Мария Дидык
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