Маникюр на День влюбленных: как удивить внешним видом 14 февраля

Перед Днем влюбленных многие девушки захотят сделать тематический маникюр. Чтобы не быть скучной и не показаться слишком навязчивой ногти не должны быть слишком яркими.

OBOZREVATEL предлагает читательницам несколько идей для маникюра на 14 февраля.

Классический красный

Красный является неофициальным цветом Дня всех влюбленных, поэтому он точно будет уместным и актуальным в этот день. Обратите внимание на различные оттенки этого цвета, а также украсьте ногти блестками.

pexels.com

pexels.com

Нежный розовый

Такой маникюр будет актуальным не только 14 февраля, но и после него. Особенно он подойдет девушкам с короткими ногтями. Кроме того, его можно "разбавить" легкими украшениями.

pexels.com

pexels.com

С рисунками и надписями

Тематический маникюр точно привлечет внимание к вам. Но обратите внимание на необычные рисунки, а не просто сердечки.

pexels.com

pexels.com

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