Маникюр 2020: модные тренды весеннего сезона

Красивый маникюр в последнее время стал не менее важным атрибутом стиля, нежели сумка и обувь. Поэтому он не должен быть скучным, и соответствовать всем канонам современной моды.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на весну 2020 года.

Естественный маникюр

Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам. Ведь такой маникюр визуально удлинит ваши пальцы, а также сделает руки утонченнее и элегантнее. К слову, можете выбирать оттенки ближе к молочному, розовому, персиковому или карамельному.

Фото: mykaleidoscope.ru

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Маникюр с блестками

Неизменный зимний тренд, который станет актуален и весной – это маникюр с блестками. Он поможет сделать ваш образ ярче и эффектней.

Фото: krasotakrasota.com

Фото: krasotakrasota.com

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: krasotakrasota.com

Разноцветный маникюр

Также одним из трендовых решений весной 2020 – будет маникюр с разными цветами пальцев. Главное, правильно подобрать цветовую палитру, что позволит сделать маникюр интересным и нескучным.

Фото: modnail.ru

Фото: modnail.ru

Фото: modnail.ru

Фото: pinterest.com

Фото: krasotka.postimees

Маникюр омбре

Впечатляющая цветовая палитра оттенков позволит мастерам маникюра осуществить самые интересные замыслы сочетания цветов в стиле нежного омбре. А украсить модные ноготки поможет разнообразный декор, например, сверкающие стразы.

Фото: pinterest.com

Фото: glamadvice.ru

Фото: glamadvice.ru

Фото: nails-zone.ru

Фото: modnail.ru

Синий маникюр

В 2020 году модный цвет – классический синий. Поэтому, если вы всегда долго выбираете, какого оттенка сделать ногти, можешь остановиться на синем или всех тонах голубого. С таким маникюром весной вы будете очень стильной.

Фото: vovme.com

Фото: cosmo.ru

Фото: kleo.ru

Фото: women-tusovka.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года – это ногтевой дизайн в молочных оттенках.

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