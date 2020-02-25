Маникюр 2020: модные тренды весеннего сезона

Красивый маникюр в последнее время стал не менее важным атрибутом стиля, нежели сумка и обувь. Поэтому он не должен быть скучным, и соответствовать всем канонам современной моды.
OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового маникюра на весну 2020 года.
Естественный маникюр
Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам. Ведь такой маникюр визуально удлинит ваши пальцы, а также сделает руки утонченнее и элегантнее. К слову, можете выбирать оттенки ближе к молочному, розовому, персиковому или карамельному.
Фото: mykaleidoscope.ru
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Маникюр с блестками
Неизменный зимний тренд, который станет актуален и весной – это маникюр с блестками. Он поможет сделать ваш образ ярче и эффектней.
Фото: krasotakrasota.com
Фото: krasotakrasota.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: krasotakrasota.com
Разноцветный маникюр
Также одним из трендовых решений весной 2020 – будет маникюр с разными цветами пальцев. Главное, правильно подобрать цветовую палитру, что позволит сделать маникюр интересным и нескучным.
Фото: modnail.ru
Фото: modnail.ru
Фото: modnail.ru
Фото: pinterest.com
Фото: krasotka.postimees
Маникюр омбре
Впечатляющая цветовая палитра оттенков позволит мастерам маникюра осуществить самые интересные замыслы сочетания цветов в стиле нежного омбре. А украсить модные ноготки поможет разнообразный декор, например, сверкающие стразы.
Фото: pinterest.com
Фото: glamadvice.ru
Фото: glamadvice.ru
Фото: nails-zone.ru
Фото: modnail.ru
Синий маникюр
В 2020 году модный цвет – классический синий. Поэтому, если вы всегда долго выбираете, какого оттенка сделать ногти, можешь остановиться на синем или всех тонах голубого. С таким маникюром весной вы будете очень стильной.
Фото: vovme.com
Фото: cosmo.ru
Фото: kleo.ru
Фото: women-tusovka.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года – это ногтевой дизайн в молочных оттенках.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал