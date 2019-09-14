Макияж осень 2019: топ-5 актуальных трендов

Модные новинки и тренды с каждым сезоном удивляют все больше и больше. Также это касается и бьюти-тенденций.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, что будет актуальным в осеннем макияже 2019.

Smoky eyes

Осенью 2019 актуальным будет smoky eyes. Отметим, что его не обязательно выполнять в черно-серой гамме. Можно выбрать более смелые краски.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Яркие тени и глиттер

Этой осенью весь акцент на модный макияж глаз. Его можно сделать ярким с помощью палеток для теней, а также глиттера. Выбирайте тени фиолетового, розового, синего или зеленого оттенка.

Фото: Beauty.ua

Фото: Beauty.ua

Фото: womans.ws

Толстые стрелки

В этом сезоне мало нарисовать классические стрелки — нужно рисовать толстые, которые придадут выразительности глазам. А еще, они дополнят любой макияж, сделав его максимально стильным.

Фото: makeup.ru

Фото: ledysoveti.ru

Фото: fashin-woman.com

Румянец

Щечки, словно с мороза — еще один модный бьюти-тренд осени 2019, который плавно перейдет в зимний. Отметим, что нежные розовые румяна лучше всего сочетать с мягкими тонами розовых помад.

Фото: pink.ua

Фото: Beauty.ua

Фото: womans.ws

Размазанные губы

Трендовый макияж губ осени 2019 года — это слегка размазанные губы без четкого контура в ярких насыщенных оттенках — вишневый, малиновый, бордо.

Фото: ledysoveti.ru

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на осень 2019 года.

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