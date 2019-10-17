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17 октября • обновлено в 13:33
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Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

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Близится самый мистический праздник в году — Хэллоуин. Модницам, которые хотят перевоплотиться в страшного персонажа, не обойтись без макияжа.

Поэтому OBOZREVATEL собрал несколько ярких и устрашающих вариантов мейкапа, которые помогут вам выделиться из толпы и запомниться окружающим.

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Девушки часто выбирают мрачные, но достаточно женственные и сексуальные варианты мейкапа на Хэллоуин: мертвой невесты, королевы, развратной монашки. Классикой уже стали образы ведьмы, кошки, куклы, вампира.

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: blog.allo.ua

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: jamadvice.com.ua

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: my-karnaval.ru

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото из YouTube

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: hochu.ua

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Однако самыми популярными в 2019 году будут образы клоуна Пеннивайза, макияж Джокера, Малифисенты и других персонажей из фильмов. Также среди необычных вариантов для мейкапа на Хэллоуин — эмодзи, русалка, радужная тошнота.

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: tv.ua

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: glavred.info

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: jamadvice.com.ua

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: jamadvice.com.ua

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: jamadvice.com.ua

Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

Фото: jamadvice.com.ua

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие идеи стильного дизайна ногтей на Хэллоуин 2019 года.

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