В эстетической медицине, как и в любом направлении связанном с красотой и стилем есть модные и антитрендовые течения. То, что было модно ещё пару лет назад, сейчас признак дурного тона.

Губы-бантики, скулы, которыми можно резать масло, кукольные носы, грудь Памелы Андерсон, лицо, натянутое от пластики или филлиров так, что сразу понятно – у человека много денег, ресницы-щетки- наконец-то стали не модными.

Так что же сейчас актуально? Сейчас мир выступает за экологичность и поэтому в индустрии красоты наступила эра натуральности и красивого старения. Это не значит? что нужно забыть адрес косметолога и эстетического хирурга. Это значит, что все процедуры должны быть направлены на естественную индивидуальность. Это значит, что каждый человек уникален и красив и не стоит кроить свою внешность под внешность любимой звёзды.

Так какие же процедуры будут в тренде ближайшие несколько лет и какие позволят выглядеть великолепно?

Итак, первая процедура, Липофиллинг. И что тут нового? Спросите у меня.. Ничего. Первую инъекцию собственной жировой ткани совершил Густав Небер в 1893 году. Но прошли годы процедура претерпела ряд изменений. Ученые доказали, что собственная жировая ткань – важнейший источник стволовых клеток. А в их составе есть фибробласты, производящие коллаген, эластин и гиалуроновую кислота. А они, как известно, отвечают за молодость и красоту кожи. К сожалению, с каждым годом наши фибробласты работают все медленнее и кожа теряет привлекательность – становится тоньше, уходит упругость. Но при помощи инъек­ций собственного жира в нее попадают новые фибробласты. Эти клетки и дают нам возможность не только сохранить молодость нашей кожи, а и возвращают ее молодость, упругость, сияние.

Как происходит процедура? Забирается собственная жировая ткань, очищается при помощи специальных приборов. И после чего полученная жировая ткань, богатая стволовыми клетками и фибробластами готова к работе.

И тут начинается волшебство. Потому что собственным жиром можно заполнить не только морщины и добавить объема, а и через месяц после процедуры пациент начинает замечать, что кожа становится сияющей, упругой, эластичной и конечно молодой. Наши пациенты отмечают что эффект от процедуры сохраняется до 5 лет. Но это при условии правильного образа жизни и здорового гормонального фона. Поэтому перед процедурой необходимо сдать ряд анализов. Ведь красота и молодость это не только эстетика но и здоровье. А здоровье это уже красиво!

И кстати, сейчас это из любимых процедура многих голливудских звёзд, например, Меган Фокс, Бейонсе, Дженнифер Лопес. Согласитесь, они сногсшибательные красотки!