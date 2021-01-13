Лунный календарь здоровья на неделю: названы лучшие даты для голодания и занятий спортом

Начинать любую диету, заниматься физическими упражнениями, косметическими процедурами или просто очищаться от лишнего лучше по лунному календарю – тогда все действия будут более эффективными.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала лунный календарь здоровья на неделю с 11 по 17 января. По ее словам, устраивать пищевые паузы лучше 13 января, водные процедуры, массажи и спа – 14 января, а дыхательные упражнения – 17 января.

13 января

В первый лунный день, когда активна вся система кровообращения, а еще кожа, суставы и кости, хорошо провести однодневную голодовку для того, чтобы очиститься от лишнего, а еще именно с этого дня лучше бросать вредные привычки, такие как злоупотребление сладким или любыми стимуляторами.

14 января

Третий лунный день благоприятен для больших физических нагрузок и водных процедур, такие как ванны и различные обертывания, массажи, баня, SPA-процедуры. Сегодня активно работает выделительная система, ноги, сосуды, поэтому можно несколько нагрузить ноги и походить больше, чем обычно.

16 января

Сегодня стоит избегать различных стимулирующих веществ типа алкоголя, кофе и различных лекарств, не голодать, а просто ограничить лишнее. Лучше позволить себе различные водные процедуры, посетить баню или бассейн, принять тонизирующие ванны.

17 января

Благоприятное время для дыхательных упражнений, ароматерапии и различных косметологических процедур для омоложения и восстановления сил. Можно делать различные массажи, чистки, стимуляции.

Лунный календарь здоровья на неделю

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