Ухоженная стрижка и красивые волосы - это неотъемлемый элемент имиджа каждой женщины и мужчины. Поэтому следить за состоянием волос и помочь в правильном планировании стрижек и манипуляций с волосами помогут астрологи.

"Обозреватель" представляет вашему вниманию Лунный календарь стрижек на январь 2018 года.

Известно, что в разные дни стрижка и покраска, сделанные у одного и того же мастера, могут отличаться. Все дело в фазах Луны – небесного тела, оказывающего мощное влияние на многие процессы на Земле.

Поэтому астрологи советуют прислушиваться к Лунному календарю, благодаря которому можно выбрать благоприятный день для той или иной процедуры с волосами.

Лунный календарь стрижек на январь 2018: благоприятные дни

Согласно Лунному календарю января 2018 года, наиболее благоприятными днями для стрижки волос, после которых ваши волосы наиболее хорошо будут расти, следующие периоды месяца с такими числами:

2, 6, 14, 15, 19-23, 26-29 числа января

Если ваша цель похода в парикмахерскую - увеличить длину своих волос, а значит всего лишь подрезать кончики, или окрашивания (покраски) волос в зимнем январе 2018 года, то наиболее оптимальные дни для проведения данных манипуляций со своими волосами, лучше всего проводить в такие даты этого месяца:

7, 17-18, 20-23, 27-29 числа месяца.

Если вы намерены в январе делать завивку, то наиболее оптимальными и безопасными днями для данной манипуляции с волосами, в январе месяце нужно выбирать из следующих:

2, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 и 29 числа месяца

По материалам: worldluxrealty.com

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