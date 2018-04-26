Лунный календарь стрижек на май 2018: благоприятные дни

Принято считать, что существует связь между удачной или неудачной стрижкой и тем или иным лунным днем, в который она сделана. Волосы могут хорошо лежать, быстро расти или, наоборот, начинать выпадать и блекнуть – и все это только потому, что вы посетили парикмахера в конкретный день.
Своими рекомендациями о том, когда следует делать стрижку, когда в мае месяце можно позволить себе эксперименты с имиджем, а когда лучше воздержаться и от первого, и от второго, с "Обозревателем" поделился астролог Влад Росс.
1 мая – лучше отправляться на природу и не стричься вообще. Поход к парикмахеру может закончиться тем, что волосы могут неправильно расти и выпадать.
2-3 мая – лучший день для тех, кто хочет сделать экзотическую прическу – какие-нибудь африканские косички или что-то еще. Кроме того, это хорошие дни для стрижки, если вы хотите, чтобы шевелюра была пышной и кучерявой. Для остальных стрижку лучше отложить, тем более что Луна будет убывать.
4-6 мая – лучше отменить все стрижки и прически, можно только подравнять волосы, если вы не хотите, чтобы они быстро росли. В эти дни можно побриться налысо – если вы это планируете.
7-8 мая – Луна будет находиться в бесплодном знаке Зодиака, в Водолее, поэтому лучше не стричься, потому что волосы будут непослушные, волосы на одной части головы могут расти быстрее, чем на другой.
postila.ru
9-11 мая – Луна будет в Рыбах, поэтому волосы могут быть непослушными. Не рекомендую стричься.
12-13 мая – можно стричься, если вы не хотите, чтобы волосы быстро росли. Но они будут живыми. Кроме того, это хорошие дни для покраски волос, особенно в яркие цвета.
14-15 мая – Луна будет ущербной, ее не будет видно на небе. Считается, что в такие дни лучше не стричься.
16-17 мая – Луна будет в бесплодном знаке Зодиака, поэтому тоже лучше не стричься. Но можно украшать волосы, проводить косметологические процедуры с волосами.
18-19 мая – Луна будет расти, поэтому стричься можно, но волосы могут быть не такими послушными, как хотелось бы.
Заказ персонального гороскопа от Влада Росса: www.vladross.com.ua
20-21 мая – лучшее время для стрижки волос в этом месяце. Луна будет во Льве и в интенсивном росте. Можно делать большие, объемные прически.
22-24 мая – тоже очень хорошие дни для стрижки. Можно делать правильные красивые прически, работать с длинными волосами.
25-26 мая – прекрасное время для красивых гармоничных причесок, а также для покраски волос.
27-28 мая – стричься категорически нельзя, волосы будут выпадать. В эти дни можно только наращивать волосы.
Для наших мужчин
29-31 мая – Луна в Стрельце, полнолуние. Очень хорошо стричься, если вы хотите, чтобы волосы были густыми.
Напомним, ранее "Обозреватель" рассказал о топ-10 необычных вариантов окрашивания волос в технике балаяж.
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.