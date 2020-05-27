Лунный календарь стрижек на июнь 2020: благоприятные дни

По мнению астрологов, то, насколько удачной будет ваша стрижка, зависит не только от мастерства парикмахера, но и от того, в какой день она сделана по лунному календарю.

Так, считается, что волосы, постриженные в благоприятные лунные дни, выглядят привлекательнее, быстрее растут и излучают блеск и здоровье. Тем, кто стремится к этому, OBOZREVATEL предлагает лунный календарь для стрижек на июнь 2020 года.

Астрологи рекомендуют делать стрижку по лунному календарю Иллюстративное фото / Pixabay

Благоприятные дни для стрижки в июне 2020 года

1 июня 2020 – растущая Луна. Небольшие изменения в прическе принесут удачу.

3-4 июня 2020 – растущая Луна. Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

7-8 июня 2020 – убывающая Луна. Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

12 июня 2020 – убывающая Луна. Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

16 июня 2020 – убывающая Луна. Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

17, 18, 19 июня 2020 – убывающая Луна. Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

25, 26, 27 июня 2020 – растущая Луна. Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

28 июня 2020 – растущая Луна. Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос Иллюстративное фото / Pixabay

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2020 года

2 июня 2020 – растущая Луна. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

5 июня 2020 – полнолуние. Полутеневое Лунное затмение. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

6 июня 2020 – убывающая Луна. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

9-10 июня 2020 – убывающая Луна. Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

14, 15 июня 2020 – убывающая Луна. Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

20, 21, 22, 23, 24 июня 2020 – неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. 21 июня – Новолуние, кольцевое солнечное затмение. С 22 июня – растущая Луна.

29, 30 июня 2020 – растущая Луна. Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

Нейтральные дни для стрижки волос в июне 2020 года

11 июня 2020 – убывающая Луна. Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос.

13 июня 2020 – убывающая Луна. Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос.

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