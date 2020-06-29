Лунный календарь стрижек на июль 2020: благоприятные дни
Астрологи считают, что от даты стрижки зависит красота волос. фото: iab-diva.ru
По мнению специалистов, здоровье и красота волоса во многом зависят от даты стрижки. Так, к примеру, считается, что волосы, постриженные в период растущей Луны, отрастают гораздо быстрее, чем в период убывающей.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие дни в июле 2020 года наиболее благоприятны для стрижки.
Фазы Луны в июле 2020 года
1-4 июля – растущая Луна;
5 июля – Полнолуние;
6-19 июля – убывающая Луна;
20 июля – Новолуние;
21-31 июля – растущая Луна.
Благоприятные дни для стрижки, июль 2020 года
1, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25-27, 29, 30 июля.
Благоприятные дни для окрашивания волос, июль 2020 года
5, 6, 10-12, 15-17, 19, 21-23, 26, 27, 29, 30 июля.
Благоприятные дни для маникюра и педикюра, июль 2020 года
1, 5, 6, 8, 10-14, 18, 19, 21-23, 25-28, 30 июля.
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