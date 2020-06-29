Лунный календарь стрижек на июль 2020: благоприятные дни

По мнению специалистов, здоровье и красота волоса во многом зависят от даты стрижки. Так, к примеру, считается, что волосы, постриженные в период растущей Луны, отрастают гораздо быстрее, чем в период убывающей.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие дни в июле 2020 года наиболее благоприятны для стрижки.

Фазы Луны в июле 2020 года

1-4 июля – растущая Луна;

5 июля – Полнолуние;

6-19 июля – убывающая Луна;

20 июля – Новолуние;

21-31 июля – растущая Луна.

Благоприятные дни для стрижки, июль 2020 года

1, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25-27, 29, 30 июля.

Благоприятные дни для окрашивания волос, июль 2020 года

5, 6, 10-12, 15-17, 19, 21-23, 26, 27, 29, 30 июля.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра, июль 2020 года

1, 5, 6, 8, 10-14, 18, 19, 21-23, 25-28, 30 июля.

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