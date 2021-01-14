Лунный календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь на февраль 2021 года поможет выбрать наиболее благоприятную дату для стрижки.

Так, астрологи считают, что от этого зависят здоровье и красота волос. Когда в последний месяц зимы поход к парикмахеру наиболее удачен, а когда от смены прически лучше отказаться, рассказывает OBOZREVATEL.

Полнолуние – 27 февраля

Новолуние – 11 февраля

Растущая Луна – 12-26 февраля

Убывающая Луна – 1-10 февраля, 28 февраля

Согласно лунному календарю на февраль 2021 года, наиболее благоприятными датами для стрижки являются 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24 и 28 февраля.

В дни 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 26 и 27 февраля астрологи стричься не рекомендуют.

Наиболее благоприятными днями для смены цвета волос являются 8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23 и 25 февраля.

Дни 1, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26 и 27 февраля неблагоприятны для окрашивания волос. При этом 3 февраля благоприятно лишь для окраски в каштановый цвет, 2-го – в светлые и рыжие цвета, а 7-го – для окраски только природными красителями.

Остальные дни являются нейтральными для стрижки и окрашивания волос.

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