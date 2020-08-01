Лунный календарь стрижек на август 2020: счастливые дни

Анна Паскевич, Алина Мельник Красота 08:00, 1.08.2020

По мнению астрологов, от того, в какой день по лунному календарю была сделана стрижка, во многом зависят здоровье и рост волос.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие дни в августе 2020 года наиболее благоприятны для стрижки.

Фазы Луны в августе 2020 года

  • Полнолуние – 3 августа 2020 года.

  • Новолуние – 19 августа 2020 года.

  • Растущая Луна – 1-2 августа; 20-31 августа 2020 года.

  • Убывающая Луна – 4-18 августа 2020 года.

Благоприятные дни для стрижки, август 2020 года

1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31 августа.

Благоприятные дни для окрашивания волос, август 2020 года

2, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 28 августа.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра, август 2020 года

1, 4, 8, 9, 11, 14-16, 20, 22, 25-30 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная стрижка лета 2020 года.

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