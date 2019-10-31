Лунный календарь следует обязательно учитывать, когда вы собираетесь сделать стрижку или покраску волос, маникюр, педикюр или процедуры по уходу за лицом и телом. Я предлагаю характеристику каждого дня ноября 2019 года и свои рекомендации, касающиеся красоты и ухода.
Фазы Луны в ноябре 2019 года (киевское время)
Новолуние в ноябре 2019 года – 26 ноября 2019 года в 17 часов 05 минут.
Полнолуние в ноябре 2019 года – 12 ноября 2019 года в 15 часов 34 минуты.
Первая четверть в ноябре 2019 года - 4 ноября 2019 года в 12 часов 23 минуты.
Третья четверть в ноябре 2019 года - 19 ноября 2019 года в 23 часов 10 минут.
Растущая Луна в ноябре 2019 года - с 1 по 11 ноября и 27 по 30 ноября 2019 года.
Убывающая Луна в ноябре 2019 года - с 13 по 25 ноября 2019 года.
Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2019 года
1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.
Благоприятные дни для окраски волос в ноябре 2019 года
4, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 25 ноября.
Благоприятные дни для маникюра, педикюра в ноябре 2019 года
1, 2, 3, 4, 5, 18, 24, 29, 30 ноября.
Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года
Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года на каждый день
1 ноября 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Козероге.
Стрижка - прекрасно делать стильные стрижки.
Окраска волос - окрашивание лучше перенести на другой день.
Маникюр, педикюр - хотите привлечь стабильность в жизнь, сделайте классический маникюр.
Уход за лицом - полезен массаж лица.
Уход за телом - проработайте зону ягодиц и поясницы.
2 ноября 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Козероге.
Стрижка - идеальный день для смены имиджа.
Окраска волос - окрашивание может содействовать депрессии.
Маникюр, педикюр - маникюр поднимет вашу самооценку в обществе.
Уход за лицом - время для фруктовых масок.
Уход за телом - спортивная ходьба и бег не в быстром темпе поспособствует приливу жизненных сил.
Маникюр 2 ноября поднимет вашу самооценку в обществе
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3 ноября 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Козероге.
Стрижка - стрижка обострит интуицию.
Окраска волос - смена цвета волос может разрушить отношения с приятелями.
Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр сегодня будут удачными, используйте неяркие тона лака.
Уход за лицом - контрастное умывание придаст коже здоровый вид и свежесть.
Уход за телом - процедуры со скрабом для тела сегодня очень успешны.
4 ноября 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Водолее.
Стрижка - подстригите челку.
Окраска волос - хороший день для смены цвета волос.
Маникюр, педикюр - маникюр с ярким лаком поднимет настроение.
Уход за лицом - используйте только проверенную косметику.
Уход за телом - посетите бассейн.
5 ноября 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Водолее.
Стрижка - сделайте питательную маску волосам.
Окраска волос - окрашивание отлично повлияет на состояние волос и настроение.
Маникюр, педикюр - идеальный день для проведения маникюра и педикюра, сложный узор добавит уверенности в себе.
Уход за лицом - нейтральный день, можно сделать окрашивание бровей.
Уход за телом - пассивная гимнастика улучшит самочувствие.
6 ноября 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Рыбах.
Стрижка - ничего не делайте с волосами.
Окраска волос - окрашивание может повредить коже головы.
Маникюр, педикюр - отложите на другой день, возможны травмы.
Уход за лицом - уход за лицом спровоцирует проблемы с сердечнососудистой системой.
Уход за телом - не стоит использовать косметические средства, это только навредит.
7 ноября 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Рыбах.
Стрижка - стричь волосы не рекомендуется, можно потерять удачу.
Окраска волос - окраска вас разочарует.
Маникюр, педикюр - обрезать ногти сегодня к болезни.
Уход за лицом - лучше не трогать сегодня лицо.
Уход за телом - не сегодня.
8 ноября 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Рыбах.
Стрижка - не рекомендуется стричь волосы в этот день.
Окраска волос - неблагоприятный день.
Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр сделает ногти ломкими и тонкими.
Уход за лицом - любые процедуры будут во вред.
Уход за телом - процедуры холода пойдут на пользу.
9 ноября 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Овне.
Стрижка - для лечения волос подходящее время. Для стрижки - нейтральное.
Окраска волос - нейтральное время для окрашивания волос.
Маникюр, педикюр - можно немного подкорректировать форму ногтей, но не покрывать лаком.
Уход за лицом - благоприятный день для процедур для кожи вокруг глаз.
Уход за телом - примите расслабляющую ванну.
Благоприятное время для лечебных процедур - 10 ноября
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10 ноября 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Овне.
Стрижка - нейтральный день для всех процедур с волосами.
Окраска волос - не стоит сегодня красить волосы.
Маникюр, педикюр - можно делать, но лаком не покрывать, не будет держаться.
Уход за лицом - благоприятное время для лечебных процедур.
Уход за телом - сегодня эффективно начать лечение печени и почек, проведите детокс-процедуры.
11 ноября 2019 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Тельце.
Стрижка - стрижка может повредить карьере.
Окраска волос - может вызвать аллергию.
Маникюр, педикюр - лучше отложить на другой день.
Уход за лицом - откажитесь от любых процедур.
Уход за телом - неблагоприятный день.
12 ноября 2019 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Тельце.
Стрижка - нейтральный день.
Окраска волос - можно сделать легкое мелирование или колорирование.
Маникюр, педикюр - увлажняющие маски или ванночки для ног и рук, маникюр или педикюр без покрытия.
Уход за лицом - можно сделать уход для бровей.
Уход за телом - будьте осторожны сегодня с выбором продуктов: есть риск отравлений. Не переедайте.
12 ноября можно сделать легкое мелирование или колорирование волос
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13 ноября 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.
Стрижка - стрижка приведет к новому знакомству с противоположным полом.
Окраска волос - прекрасный день для окрашивания седины.
Маникюр, педикюр - обрезание ногтей приведет к неприятностям на работе.
Уход за лицом - хороший день для похода в салон красоты.
Уход за телом - удачное время для депиляции волос на теле.
14 ноября 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.
Стрижка - сегодня стоит сделать экстремальную стрижку.
Окраска волос - сделайте укрепляющие маски.
Маникюр, педикюр - не стоит сегодня делать, ногти будут ломаться и медленнее расти.
Уход за лицом - сделайте процедуры для выведения пигментных пятен.
Уход за телом - удачное время для легкой растяжки.
15 ноября 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.
Стрижка - хороший день для молодежных стрижек.
Окраска волос - смена цвета волос зарядит позитивом на весь месяц.
Маникюр, педикюр - ни в коем случае не делайте, можно навредить здоровью.
Уход за лицом - показаны массажные процедуры лица.
Уход за телом - танцуем быстрые танцы - это наполнит вас энергией.
16 ноября - день, благоприятный для всех видов масок
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16 ноября 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Раке.
Стрижка - отложите поход в салон.
Окраска волос - не красьте волосы сегодня.
Маникюр, педикюр - дайте ногтям отдохнуть.
Уход за лицом - день благоприятный для всех видов масок.
Уход за телом - неблагоприятный день для процедур.
17 ноября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Раке.
Стрижка - стрижка нежелательна, это может притянуть много неприятностей.
Окраска волос - сегодня лучшее время для завивки волос.
Маникюр, педикюр - сегодня не делайте ничего с ногтями.
Уход за лицом - хороший день для использования кремов.
Уход за телом - прекрасный день для эпиляции.
18 ноября 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна во Льве.
Стрижка - стрижка поможет продлить вашу жизнь.
Окраска волос - идеальный день для окрашивания, даже ярко-синий цвет волос не отпугнет удачу.
Маникюр, педикюр - сделав необычный маникюр, измените свою жизнь в лучшую сторону.
Уход за лицом - сделайте акцент на насыщение кожи питательными кремами и масками.
Уход за телом - идеально время для начала диеты.
19 ноября 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна во Льве.
Стрижка - не делайте сегодня стрижку.
Окраска волос - для любого окрашивания неблагоприятный день.
Маникюр, педикюр - нейтральный день.
Уход за лицом - отличный день для ухода за бровями.
Уход за телом - прекрасный день для удаления волос с любых участков тела.
20 ноября 2019 года, 24 лунный день, убывающая Луна в Деве.
Стрижка - вторая половина дня благоприятна для стрижки.
Окраска волос - можно осветлять волосы и отдельные пряди.
Маникюр, педикюр - сегодня от маникюра и педикюра лучше отказаться, можно пораниться.
Уход за лицом - полезными будут омолаживающие маски.
Уход за телом - сегодня соблюдайте диету, не перегружайте желудок.
21 ноября 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Деве.
Стрижка - стрижка привлечет удачу.
Окраска волос - все процедуры с волосами сегодня очень удачны.
Маникюр, педикюр - нейтральные цвета принесут мир и гармонию в вашу жизнь.
Уход за лицом - ничего не делайте сегодня с лицом.
Уход за телом - эффективными будут процедуры по борьбе с целлюлитом.
22 ноября 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Весах.
Стрижка - нейтральный день для стрижки.
Окраска волос - окраска принесёт разочарование.
Маникюр, педикюр - лучше отказаться от обрезания ногтей.
Уход за лицом - сделайте массаж.
Уход за телом - нейтральное время.
23 ноября 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Весах.
Стрижка - нейтральный день для стрижки, но отличный день для завивки.
Окраска волос - можно красить волосы.
Маникюр, педикюр - нейтральный день для работы с ногтями.
Уход за лицом - нейтральное время для всех процедур.
Уход за телом - сходите в сауну.
23 ноября сходите в сауну
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24 ноября 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.
Стрижка - стрижка принесет проблемы в семье.
Окраска волос - сделайте питательную маску для волос.
Маникюр, педикюр - если обрезать сегодня ногти, можно избавиться от проблем.
Уход за лицом - не сегодня.
Уход за телом - посетите бассейн или СПА процедуры.
25 ноября 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.
Стрижка - ничего не делайте сегодня с волосами.
Окраска волос - благоприятно покраситься в натуральные оттенки.
Маникюр, педикюр - отложите на другой день.
Уход за лицом - прекрасное время для масок.
Уход за телом - аромованна придаст вам сил.
26 ноября 2019 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Стрельце.
Стрижка - отлично день для объемных причесок.
Окраска волос - не сегодня.
Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр могут привлечь негатив в вашу жизнь. Отложите на следующий раз эти процедуры.
Уход за лицом - отлично проводить процедуры, связанные с устранением пигментации кожи.
27 ноября 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Стрельце.
Стрижка - стрижка принесет вам отличное настроение и самочувствие.
Окраска волос - можно красить волосы.
Маникюр, педикюр - перенесите на другой день процедуры с ногтями.
Уход за лицом - можно сходить к стоматологу.
Уход за телом - хотите повышения финансов, идите сегодня в баню или сауну.
28 ноября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Стрельце.
Стрижка - прекрасное время для стрижки.
Окраска волос - перенесите окрашивание на другой день.
Маникюр, педикюр - не сегодня.
Уход за лицом - благоприятен массаж лица.
Уход за телом - старайтесь сегодня побольше походить.
29 ноября 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Козероге.
Стрижка - стрижка добавит здоровья и жизненных сил.
Окраска волос - не красьте сегодня волосы.
Маникюр, педикюр - хотите привлечь удачу к себе, подстрегите сегодня ногти.
Уход за лицом - полезны любые процедуры.
Уход за телом - разгрузочный день поможет очистить организм.
30 ноября 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Козероге.
Стрижка - стрижка укрепит волосы.
Окраска волос - перенесите окрашивание на другой день.
Маникюр, педикюр - отличный день для проведения любых процедур с ногтями.
Уход за лицом - прекрасный день для проведения чистки лица.
Уход за телом - всевозможные скрабы благоприятно подействуют на ваше тело.
Желаю всем красоты и здоровья, благополучия и везения в жизни!
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