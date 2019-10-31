Лунный календарь следует обязательно учитывать, когда вы собираетесь сделать стрижку или покраску волос, маникюр, педикюр или процедуры по уходу за лицом и телом. Я предлагаю характеристику каждого дня ноября 2019 года и свои рекомендации, касающиеся красоты и ухода.

Фазы Луны в ноябре 2019 года (киевское время)

Новолуние в ноябре 2019 года – 26 ноября 2019 года в 17 часов 05 минут.

Полнолуние в ноябре 2019 года – 12 ноября 2019 года в 15 часов 34 минуты.

Первая четверть в ноябре 2019 года - 4 ноября 2019 года в 12 часов 23 минуты.

Третья четверть в ноябре 2019 года - 19 ноября 2019 года в 23 часов 10 минут.

Растущая Луна в ноябре 2019 года - с 1 по 11 ноября и 27 по 30 ноября 2019 года.

Убывающая Луна в ноябре 2019 года - с 13 по 25 ноября 2019 года.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2019 года

1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.

Благоприятные дни для окраски волос в ноябре 2019 года

4, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 25 ноября.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в ноябре 2019 года

1, 2, 3, 4, 5, 18, 24, 29, 30 ноября.

Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года

Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года на каждый день

1 ноября 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - прекрасно делать стильные стрижки.

Окраска волос - окрашивание лучше перенести на другой день.

Маникюр, педикюр - хотите привлечь стабильность в жизнь, сделайте классический маникюр.

Уход за лицом - полезен массаж лица.

Уход за телом - проработайте зону ягодиц и поясницы.

2 ноября 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - идеальный день для смены имиджа.

Окраска волос - окрашивание может содействовать депрессии.

Маникюр, педикюр - маникюр поднимет вашу самооценку в обществе.

Уход за лицом - время для фруктовых масок.

Уход за телом - спортивная ходьба и бег не в быстром темпе поспособствует приливу жизненных сил.

Маникюр 2 ноября поднимет вашу самооценку в обществе Google Images

3 ноября 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - стрижка обострит интуицию.

Окраска волос - смена цвета волос может разрушить отношения с приятелями.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр сегодня будут удачными, используйте неяркие тона лака.

Уход за лицом - контрастное умывание придаст коже здоровый вид и свежесть.

Уход за телом - процедуры со скрабом для тела сегодня очень успешны.

4 ноября 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Водолее.

Стрижка - подстригите челку.

Окраска волос - хороший день для смены цвета волос.

Маникюр, педикюр - маникюр с ярким лаком поднимет настроение.

Уход за лицом - используйте только проверенную косметику.

Уход за телом - посетите бассейн.

5 ноября 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Водолее.

Стрижка - сделайте питательную маску волосам.

Окраска волос - окрашивание отлично повлияет на состояние волос и настроение.

Маникюр, педикюр - идеальный день для проведения маникюра и педикюра, сложный узор добавит уверенности в себе.

Уход за лицом - нейтральный день, можно сделать окрашивание бровей.

Уход за телом - пассивная гимнастика улучшит самочувствие.

Новости Новое трендовое окрашивание волос покорило Instagram

6 ноября 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - ничего не делайте с волосами.

Окраска волос - окрашивание может повредить коже головы.

Маникюр, педикюр - отложите на другой день, возможны травмы.

Уход за лицом - уход за лицом спровоцирует проблемы с сердечнососудистой системой.

Уход за телом - не стоит использовать косметические средства, это только навредит.

7 ноября 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - стричь волосы не рекомендуется, можно потерять удачу.

Окраска волос - окраска вас разочарует.

Маникюр, педикюр - обрезать ногти сегодня к болезни.

Уход за лицом - лучше не трогать сегодня лицо.

Уход за телом - не сегодня.

8 ноября 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - не рекомендуется стричь волосы в этот день.

Окраска волос - неблагоприятный день.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр сделает ногти ломкими и тонкими.

Уход за лицом - любые процедуры будут во вред.

Уход за телом - процедуры холода пойдут на пользу.

9 ноября 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - для лечения волос подходящее время. Для стрижки - нейтральное.

Окраска волос - нейтральное время для окрашивания волос.

Маникюр, педикюр - можно немного подкорректировать форму ногтей, но не покрывать лаком.

Уход за лицом - благоприятный день для процедур для кожи вокруг глаз.

Уход за телом - примите расслабляющую ванну.

Благоприятное время для лечебных процедур - 10 ноября Google Images

10 ноября 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - нейтральный день для всех процедур с волосами.

Окраска волос - не стоит сегодня красить волосы.

Маникюр, педикюр - можно делать, но лаком не покрывать, не будет держаться.

Уход за лицом - благоприятное время для лечебных процедур.

Уход за телом - сегодня эффективно начать лечение печени и почек, проведите детокс-процедуры.

11 ноября 2019 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Тельце.

Стрижка - стрижка может повредить карьере.

Окраска волос - может вызвать аллергию.

Маникюр, педикюр - лучше отложить на другой день.

Уход за лицом - откажитесь от любых процедур.

Уход за телом - неблагоприятный день.

12 ноября 2019 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Тельце.

Стрижка - нейтральный день.

Окраска волос - можно сделать легкое мелирование или колорирование.

Маникюр, педикюр - увлажняющие маски или ванночки для ног и рук, маникюр или педикюр без покрытия.

Уход за лицом - можно сделать уход для бровей.

Уход за телом - будьте осторожны сегодня с выбором продуктов: есть риск отравлений. Не переедайте.

12 ноября можно сделать легкое мелирование или колорирование волос Google Images

13 ноября 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - стрижка приведет к новому знакомству с противоположным полом.

Окраска волос - прекрасный день для окрашивания седины.

Маникюр, педикюр - обрезание ногтей приведет к неприятностям на работе.

Уход за лицом - хороший день для похода в салон красоты.

Уход за телом - удачное время для депиляции волос на теле.

14 ноября 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - сегодня стоит сделать экстремальную стрижку.

Окраска волос - сделайте укрепляющие маски.

Маникюр, педикюр - не стоит сегодня делать, ногти будут ломаться и медленнее расти.

Уход за лицом - сделайте процедуры для выведения пигментных пятен.

Уход за телом - удачное время для легкой растяжки.

15 ноября 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - хороший день для молодежных стрижек.

Окраска волос - смена цвета волос зарядит позитивом на весь месяц.

Маникюр, педикюр - ни в коем случае не делайте, можно навредить здоровью.

Уход за лицом - показаны массажные процедуры лица.

Уход за телом - танцуем быстрые танцы - это наполнит вас энергией.

16 ноября - день, благоприятный для всех видов масок Google Images

16 ноября 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Раке.

Стрижка - отложите поход в салон.

Окраска волос - не красьте волосы сегодня.

Маникюр, педикюр - дайте ногтям отдохнуть.

Уход за лицом - день благоприятный для всех видов масок.

Уход за телом - неблагоприятный день для процедур.

17 ноября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Раке.

Стрижка - стрижка нежелательна, это может притянуть много неприятностей.

Окраска волос - сегодня лучшее время для завивки волос.

Маникюр, педикюр - сегодня не делайте ничего с ногтями.

Уход за лицом - хороший день для использования кремов.

Уход за телом - прекрасный день для эпиляции.

Новости Домашняя маска для лица и ее главные преимущества

18 ноября 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна во Льве.

Стрижка - стрижка поможет продлить вашу жизнь.

Окраска волос - идеальный день для окрашивания, даже ярко-синий цвет волос не отпугнет удачу.

Маникюр, педикюр - сделав необычный маникюр, измените свою жизнь в лучшую сторону.

Уход за лицом - сделайте акцент на насыщение кожи питательными кремами и масками.

Уход за телом - идеально время для начала диеты.

19 ноября 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна во Льве.

Стрижка - не делайте сегодня стрижку.

Окраска волос - для любого окрашивания неблагоприятный день.

Маникюр, педикюр - нейтральный день.

Уход за лицом - отличный день для ухода за бровями.

Уход за телом - прекрасный день для удаления волос с любых участков тела.

20 ноября 2019 года, 24 лунный день, убывающая Луна в Деве.

Стрижка - вторая половина дня благоприятна для стрижки.

Окраска волос - можно осветлять волосы и отдельные пряди.

Маникюр, педикюр - сегодня от маникюра и педикюра лучше отказаться, можно пораниться.

Уход за лицом - полезными будут омолаживающие маски.

Уход за телом - сегодня соблюдайте диету, не перегружайте желудок.

21 ноября 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Деве.

Стрижка - стрижка привлечет удачу.

Окраска волос - все процедуры с волосами сегодня очень удачны.

Маникюр, педикюр - нейтральные цвета принесут мир и гармонию в вашу жизнь.

Уход за лицом - ничего не делайте сегодня с лицом.

Уход за телом - эффективными будут процедуры по борьбе с целлюлитом.

22 ноября 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Весах.

Стрижка - нейтральный день для стрижки.

Окраска волос - окраска принесёт разочарование.

Маникюр, педикюр - лучше отказаться от обрезания ногтей.

Уход за лицом - сделайте массаж.

Уход за телом - нейтральное время.

23 ноября 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Весах.

Стрижка - нейтральный день для стрижки, но отличный день для завивки.

Окраска волос - можно красить волосы.

Маникюр, педикюр - нейтральный день для работы с ногтями.

Уход за лицом - нейтральное время для всех процедур.

Уход за телом - сходите в сауну.

23 ноября сходите в сауну Google Images

24 ноября 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - стрижка принесет проблемы в семье.

Окраска волос - сделайте питательную маску для волос.

Маникюр, педикюр - если обрезать сегодня ногти, можно избавиться от проблем.

Уход за лицом - не сегодня.

Уход за телом - посетите бассейн или СПА процедуры.

25 ноября 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - ничего не делайте сегодня с волосами.

Окраска волос - благоприятно покраситься в натуральные оттенки.

Маникюр, педикюр - отложите на другой день.

Уход за лицом - прекрасное время для масок.

Уход за телом - аромованна придаст вам сил.

26 ноября 2019 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Стрельце.

Стрижка - отлично день для объемных причесок.

Окраска волос - не сегодня.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр могут привлечь негатив в вашу жизнь. Отложите на следующий раз эти процедуры.

Уход за лицом - отлично проводить процедуры, связанные с устранением пигментации кожи.

27 ноября 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

Стрижка - стрижка принесет вам отличное настроение и самочувствие.

Окраска волос - можно красить волосы.

Маникюр, педикюр - перенесите на другой день процедуры с ногтями.

Уход за лицом - можно сходить к стоматологу.

Уход за телом - хотите повышения финансов, идите сегодня в баню или сауну.

28 ноября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

Стрижка - прекрасное время для стрижки.

Окраска волос - перенесите окрашивание на другой день.

Маникюр, педикюр - не сегодня.

Уход за лицом - благоприятен массаж лица.

Уход за телом - старайтесь сегодня побольше походить.

29 ноября 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - стрижка добавит здоровья и жизненных сил.

Окраска волос - не красьте сегодня волосы.

Маникюр, педикюр - хотите привлечь удачу к себе, подстрегите сегодня ногти.

Уход за лицом - полезны любые процедуры.

Уход за телом - разгрузочный день поможет очистить организм.

30 ноября 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - стрижка укрепит волосы.

Окраска волос - перенесите окрашивание на другой день.

Маникюр, педикюр - отличный день для проведения любых процедур с ногтями.

Уход за лицом - прекрасный день для проведения чистки лица.

Уход за телом - всевозможные скрабы благоприятно подействуют на ваше тело.

Желаю всем красоты и здоровья, благополучия и везения в жизни!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!