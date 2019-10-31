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31 октября • обновлено в 10:56
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Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Лунный календарь красоты на ноябрь: как стать неотразимой

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Лунный календарь следует обязательно учитывать, когда вы собираетесь сделать стрижку или покраску волос, маникюр, педикюр или процедуры по уходу за лицом и телом. Я предлагаю характеристику каждого дня ноября 2019 года и свои рекомендации, касающиеся красоты и ухода.

Фазы Луны в ноябре 2019 года (киевское время)

Новолуние в ноябре 2019 года – 26 ноября 2019 года в 17 часов 05 минут.

Полнолуние в ноябре 2019 года – 12 ноября 2019 года в 15 часов 34 минуты.

Первая четверть в ноябре 2019 года - 4 ноября 2019 года в 12 часов 23 минуты.

Третья четверть в ноябре 2019 года - 19 ноября 2019 года в 23 часов 10 минут.

Растущая Луна в ноябре 2019 года - с 1 по 11 ноября и 27 по 30 ноября 2019 года.

Убывающая Луна в ноябре 2019 года - с 13 по 25 ноября 2019 года.

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Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2019 года

1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.

Благоприятные дни для окраски волос в ноябре 2019 года

4, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 25 ноября.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в ноябре 2019 года

1, 2, 3, 4, 5, 18, 24, 29, 30 ноября.

Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года

Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года

Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года на каждый день

1 ноября 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - прекрасно делать стильные стрижки.

Окраска волос - окрашивание лучше перенести на другой день.

Маникюр, педикюр - хотите привлечь стабильность в жизнь, сделайте классический маникюр.

Уход за лицом - полезен массаж лица.

Уход за телом - проработайте зону ягодиц и поясницы.

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2 ноября 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - идеальный день для смены имиджа.

Окраска волос - окрашивание может содействовать депрессии.

Маникюр, педикюр - маникюр поднимет вашу самооценку в обществе.

Уход за лицом - время для фруктовых масок.

Уход за телом - спортивная ходьба и бег не в быстром темпе поспособствует приливу жизненных сил.

Маникюр 2 ноября поднимет вашу самооценку в обществе

Маникюр 2 ноября поднимет вашу самооценку в обществе

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3 ноября 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - стрижка обострит интуицию.

Окраска волос - смена цвета волос может разрушить отношения с приятелями.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр сегодня будут удачными, используйте неяркие тона лака.

Уход за лицом - контрастное умывание придаст коже здоровый вид и свежесть.

Уход за телом - процедуры со скрабом для тела сегодня очень успешны.

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4 ноября 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Водолее.

Стрижка - подстригите челку.

Окраска волос - хороший день для смены цвета волос.

Маникюр, педикюр - маникюр с ярким лаком поднимет настроение.

Уход за лицом - используйте только проверенную косметику.

Уход за телом - посетите бассейн.

5 ноября 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Водолее.

Стрижка - сделайте питательную маску волосам.

Окраска волос - окрашивание отлично повлияет на состояние волос и настроение.

Маникюр, педикюр - идеальный день для проведения маникюра и педикюра, сложный узор добавит уверенности в себе.

Уход за лицом - нейтральный день, можно сделать окрашивание бровей.

Уход за телом - пассивная гимнастика улучшит самочувствие.

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6 ноября 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - ничего не делайте с волосами.

Окраска волос - окрашивание может повредить коже головы.

Маникюр, педикюр - отложите на другой день, возможны травмы.

Уход за лицом - уход за лицом спровоцирует проблемы с сердечнососудистой системой.

Уход за телом - не стоит использовать косметические средства, это только навредит.

7 ноября 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - стричь волосы не рекомендуется, можно потерять удачу.

Окраска волос - окраска вас разочарует.

Маникюр, педикюр - обрезать ногти сегодня к болезни.

Уход за лицом - лучше не трогать сегодня лицо.

Уход за телом - не сегодня.

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8 ноября 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - не рекомендуется стричь волосы в этот день.

Окраска волос - неблагоприятный день.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр сделает ногти ломкими и тонкими.

Уход за лицом - любые процедуры будут во вред.

Уход за телом - процедуры холода пойдут на пользу.

9 ноября 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - для лечения волос подходящее время. Для стрижки - нейтральное.

Окраска волос - нейтральное время для окрашивания волос.

Маникюр, педикюр - можно немного подкорректировать форму ногтей, но не покрывать лаком.

Уход за лицом - благоприятный день для процедур для кожи вокруг глаз.

Уход за телом - примите расслабляющую ванну.

Благоприятное время для лечебных процедур - 10 ноября

Благоприятное время для лечебных процедур - 10 ноября

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10 ноября 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - нейтральный день для всех процедур с волосами.

Окраска волос - не стоит сегодня красить волосы.

Маникюр, педикюр - можно делать, но лаком не покрывать, не будет держаться.

Уход за лицом - благоприятное время для лечебных процедур.

Уход за телом - сегодня эффективно начать лечение печени и почек, проведите детокс-процедуры.

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11 ноября 2019 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Тельце.

Стрижка - стрижка может повредить карьере.

Окраска волос - может вызвать аллергию.

Маникюр, педикюр - лучше отложить на другой день.

Уход за лицом - откажитесь от любых процедур.

Уход за телом - неблагоприятный день.

12 ноября 2019 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Тельце.

Стрижка - нейтральный день.

Окраска волос - можно сделать легкое мелирование или колорирование.

Маникюр, педикюр - увлажняющие маски или ванночки для ног и рук, маникюр или педикюр без покрытия.

Уход за лицом - можно сделать уход для бровей.

Уход за телом - будьте осторожны сегодня с выбором продуктов: есть риск отравлений. Не переедайте.

12 ноября можно сделать легкое мелирование или колорирование волос

12 ноября можно сделать легкое мелирование или колорирование волос

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13 ноября 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - стрижка приведет к новому знакомству с противоположным полом.

Окраска волос - прекрасный день для окрашивания седины.

Маникюр, педикюр - обрезание ногтей приведет к неприятностям на работе.

Уход за лицом - хороший день для похода в салон красоты.

Уход за телом - удачное время для депиляции волос на теле.

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14 ноября 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - сегодня стоит сделать экстремальную стрижку.

Окраска волос - сделайте укрепляющие маски.

Маникюр, педикюр - не стоит сегодня делать, ногти будут ломаться и медленнее расти.

Уход за лицом - сделайте процедуры для выведения пигментных пятен.

Уход за телом - удачное время для легкой растяжки.

15 ноября 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - хороший день для молодежных стрижек.

Окраска волос - смена цвета волос зарядит позитивом на весь месяц.

Маникюр, педикюр - ни в коем случае не делайте, можно навредить здоровью.

Уход за лицом - показаны массажные процедуры лица.

Уход за телом - танцуем быстрые танцы - это наполнит вас энергией.

16 ноября - день, благоприятный для всех видов масок

16 ноября - день, благоприятный для всех видов масок

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16 ноября 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Раке.

Стрижка - отложите поход в салон.

Окраска волос - не красьте волосы сегодня.

Маникюр, педикюр - дайте ногтям отдохнуть.

Уход за лицом - день благоприятный для всех видов масок.

Уход за телом - неблагоприятный день для процедур.

17 ноября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Раке.

Стрижка - стрижка нежелательна, это может притянуть много неприятностей.

Окраска волос - сегодня лучшее время для завивки волос.

Маникюр, педикюр - сегодня не делайте ничего с ногтями.

Уход за лицом - хороший день для использования кремов.

Уход за телом - прекрасный день для эпиляции.

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18 ноября 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна во Льве.

Стрижка - стрижка поможет продлить вашу жизнь.

Окраска волос - идеальный день для окрашивания, даже ярко-синий цвет волос не отпугнет удачу.

Маникюр, педикюр - сделав необычный маникюр, измените свою жизнь в лучшую сторону.

Уход за лицом - сделайте акцент на насыщение кожи питательными кремами и масками.

Уход за телом - идеально время для начала диеты.

19 ноября 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна во Льве.

Стрижка - не делайте сегодня стрижку.

Окраска волос - для любого окрашивания неблагоприятный день.

Маникюр, педикюр - нейтральный день.

Уход за лицом - отличный день для ухода за бровями.

Уход за телом - прекрасный день для удаления волос с любых участков тела.

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20 ноября 2019 года, 24 лунный день, убывающая Луна в Деве.

Стрижка - вторая половина дня благоприятна для стрижки.

Окраска волос - можно осветлять волосы и отдельные пряди.

Маникюр, педикюр - сегодня от маникюра и педикюра лучше отказаться, можно пораниться.

Уход за лицом - полезными будут омолаживающие маски.

Уход за телом - сегодня соблюдайте диету, не перегружайте желудок.

21 ноября 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Деве.

Стрижка - стрижка привлечет удачу.

Окраска волос - все процедуры с волосами сегодня очень удачны.

Маникюр, педикюр - нейтральные цвета принесут мир и гармонию в вашу жизнь.

Уход за лицом - ничего не делайте сегодня с лицом.

Уход за телом - эффективными будут процедуры по борьбе с целлюлитом.

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22 ноября 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Весах.

Стрижка - нейтральный день для стрижки.

Окраска волос - окраска принесёт разочарование.

Маникюр, педикюр - лучше отказаться от обрезания ногтей.

Уход за лицом - сделайте массаж.

Уход за телом - нейтральное время.

23 ноября 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Весах.

Стрижка - нейтральный день для стрижки, но отличный день для завивки.

Окраска волос - можно красить волосы.

Маникюр, педикюр - нейтральный день для работы с ногтями.

Уход за лицом - нейтральное время для всех процедур.

Уход за телом - сходите в сауну.

23 ноября сходите в сауну

23 ноября сходите в сауну

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24 ноября 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - стрижка принесет проблемы в семье.

Окраска волос - сделайте питательную маску для волос.

Маникюр, педикюр - если обрезать сегодня ногти, можно избавиться от проблем.

Уход за лицом - не сегодня.

Уход за телом - посетите бассейн или СПА процедуры.

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25 ноября 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - ничего не делайте сегодня с волосами.

Окраска волос - благоприятно покраситься в натуральные оттенки.

Маникюр, педикюр - отложите на другой день.

Уход за лицом - прекрасное время для масок.

Уход за телом - аромованна придаст вам сил.

26 ноября 2019 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Стрельце.

Стрижка - отлично день для объемных причесок.

Окраска волос - не сегодня.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр могут привлечь негатив в вашу жизнь. Отложите на следующий раз эти процедуры.

Уход за лицом - отлично проводить процедуры, связанные с устранением пигментации кожи.

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27 ноября 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

Стрижка - стрижка принесет вам отличное настроение и самочувствие.

Окраска волос - можно красить волосы.

Маникюр, педикюр - перенесите на другой день процедуры с ногтями.

Уход за лицом - можно сходить к стоматологу.

Уход за телом - хотите повышения финансов, идите сегодня в баню или сауну.

28 ноября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

Стрижка - прекрасное время для стрижки.

Окраска волос - перенесите окрашивание на другой день.

Маникюр, педикюр - не сегодня.

Уход за лицом - благоприятен массаж лица.

Уход за телом - старайтесь сегодня побольше походить.

29 ноября 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - стрижка добавит здоровья и жизненных сил.

Окраска волос - не красьте сегодня волосы.

Маникюр, педикюр - хотите привлечь удачу к себе, подстрегите сегодня ногти.

Уход за лицом - полезны любые процедуры.

Уход за телом - разгрузочный день поможет очистить организм.

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30 ноября 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Козероге.

Стрижка - стрижка укрепит волосы.

Окраска волос - перенесите окрашивание на другой день.

Маникюр, педикюр - отличный день для проведения любых процедур с ногтями.

Уход за лицом - прекрасный день для проведения чистки лица.

Уход за телом - всевозможные скрабы благоприятно подействуют на ваше тело.

Желаю всем красоты и здоровья, благополучия и везения в жизни!

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Эфа Форина Эфа Форина
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Эксклюзив
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лунный календарь Красота стрижки косметика
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