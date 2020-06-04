Лунное затмение 5 июня: как влияет на внешность и какие процедуры стоит сделать

В пятницу, 5 июня 2020 года люди смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, совпадающее с полнолунием.

Процесс затмения Луны оказывает влияние на самочувствие человека, а также считается, что в этот период усиливается эффект некоторых бьюти-процедур. OBOZREVATEL предлагает узнать, на какие процедуры по уходу за собой стоит обратить внимание 5 июня.

Какие косметические процедуры делать во время лунного затмения

Как Луна влияет на внешность

По мнению астрологов, фазы Луны способны оказывать влияние на физиологические и обменные процессы в организме человека. Наиболее явно это проявляется во время полнолуния и лунного затмения. Считается, что рост Луны усиливает циркуляцию жидкости (лимфы, крови, межклеточной жидкости) в организме, а в период ее затмения этот процесс резко останавливается, в связи с чем возникает отечность тканей и проявление целлюлита. Происходит мощная нагрузка на все системы регуляции в организме.

Следовательно, в период лунного затмения стоит обратить внимание на процедуры, которые ускоряют циркуляцию и вывод жидкости из организма. Крайне нежелательно переедать и употреблять много воды и алкоголя. В то же время однодневное голодание поможет организму очиститься и перестроиться на ритм убывающей Луны.

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Какие процедуры по уходу за лицом и телом стоит осуществлять во время затмения Луны

В день затмения полезными будут любые лимфодренажные процедуры, так как этим вы помогаете организму прогонять жидкость. Также эффективными будут любые очищающие процедуры – так как к полнолунию зашлакованность организма увеличивается, а момент лунного затмения как нельзя лучше подходит для удаления шлаков.

Самые полезные косметические процедуры в этот период:

различные виды массажей, особенно лимфодренажные

очищающие процедуры, в том числе паровые ванночки или посещение сауны

контрастный душ для тела и контрастные ванночки для лица

процедуры со льдом

процедуры с косметической глиной и морской солью

процедуры с использованием эфирных масел, особенно с теми, которые положительно влияют на лимфодренаж: апельсина, лимона, базилика, ветивера, гвоздика, имбиря, лаванды, можжевельника.

Какие процедуры нельзя делать во время затмения Луны

любые инвазивные процедуры: витаминные бомбы, мезотерапия, уколы ботокса и перманентный макияж

процедуры, связанные с аппаратной косметологией

хирургические процедуры

применение гормональной или плацентарной косметики

процедуры для питание кожи.

Как делать лимфодренажный массаж в домашних условиях

Лимфодренажный самомассаж Sovetclub.ru

Лимфодренажный самомассаж тела выполняется сухой щеткой из натуральной щетины. Лучше делать процедуру перед душем или принятием ванны.

Массаж выполняется круговыми движениями снизу вверх, от периферии к центру – так движется лимфа в нашем теле.

Не стоит растирать кожу щеткой: прикосновения должны быть легкими и плавными, не доставлять дискомфорта.

Начинать массаж нужно в зонах плеч, грудной клетки и живота, завершать нужно лимфодренажным самомассажем ног, стоп и ладоней.

Процедуры по очищению лица: как делать дома

Самомассаж лица Cosmo.ru

Прежде всего нужно убедиться в том, что у вас есть все необходимые для очищения средства. Главное – они должны подходить вашему типу кожи. Обладателям жирной кожи надо избегать средств с маслами, в то время как тем, у кого кожа сухая, нельзя использовать скрабы с крупными частицами и спиртосодержащие лосьоны.

При проведении чистки лица в домашних условиях нужно соблюдать два базовых правила:

все манипуляции при чистке лица надо проводить только на тщательно очищенной коже и идеально вымытыми руками, чтобы не занести инфекцию

нельзя проводить процедуру чистки, если на коже имеются воспаления, недозревшие прыщики, ранки или другие заметные заболевания кожи. Все это может привести к еще большему воспалению и мелким шрамам.

Массажные линии на лице Suemade

Омолаживающий массаж лица в домашних условиях

Точечный и тонизирующий массаж кожи лица улучшает кровообращение и питание клеток. Самомассаж нужно проводить ежедневно по массажным линиям.

Основные правила:

Лучшее время для массажа – вечер. Самостоятельная процедура за 3-4 часа до сна поможет нормализовать обменные процессы и подготовит кожу к ночной регенерации.

Для первого раза хватит 3-4 минут массажа, постепенно это время можно увеличить до 15-25 минут.

Делайте массаж регулярно. Ежедневная процедура перед сном уже через пару недель даст заметные результаты.

Техника массажа:

Очертите пальцами контур бровей и дойдите до корней волос. Плавными движениями продолжайте массировать кожу несколько минут.

Проведите линии от подбородка до ушей и от губ до середины ушей.

Затем скользите от носа к вискам и от переносицы к концам бровей. Осуществляйте прикосновения медленными круговыми движениями.

Помассируйте лицо энергичными движениями для выброса коллагена, двигайтесь от центра к периферии.э

Используйте подушечки пальцев для поглаживаний, щипков и хлопков, а запястья для нажатий и постукиваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказала, по кому ударит затмение 5 июня и чего стоит опасаться в ближайшие к затмению дни. Читайте также о том, что нельзя делать в затмение.