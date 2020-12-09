Лучше, чем у Лопес и Кардашьян: названа звезда с идеальной формой ягодиц

Известный в Европе пластический хирург Риккардо Фрати назвал британскую телеведущую и актрису Аманду Холден обладательницей идеальных ягодиц.

К такому выводу он пришел, проанализировав фигуры знаменитостей по правилу "золотого сечения". Исходя из него, "идеальное соотношение" бедер, талии и груди должно составлять 3:2:3. Об этом пишет The Sun.

"У Аманды – привлекательно, естественное тело с практически идеальными пропорциями. Она ухаживает за собой, бегает и занимается йогой. Вероятно, это помогает ей сохранять молодость и свежесть", – отметил доктор Фрати.

Аманду Холден назвали обладательницей идеальных ягодиц. Instagram Аманды Холден

Он также уточнил, что идеальной формой бедер могут похвастаться актриса Мишель Киган, ведущая Лорен Гуджер и британская журналистка Сюзанна Райд.

При этом пластический хирург добавил, что мировые секс-символы, среди которых – Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес обладают далеко не идеальными пропорциями тела, если анализировать их фигуры по правилу "золотого сечения". По его словам, у этих звезд слишком широкие бедра, что нарушает баланс.

Отметим, золотое сечение – математическая пропорция, которую разработали античные ученые именно для "измерения красоты" человеческого тела.

Как выглядит Аманда Холден:

Аманду Холден назвали обладательницей идеальных пропорций тела. Instagram Аманды Холден

Аманда Холден стала обладательницей идеальных пропорций тела. Instagram Аманды Холден

Аманда Холден: как выглядит звезда с идеальными ягодицами. Instagram Аманды Холден

Обладательница идеальных ягодиц Аманда Холден: как она выглядит. Instagram Аманды Холден

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