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3 декабря • обновлено в 21:40
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/ Красота

Лорак засветила тайное тату в пикантном месте

2.1т
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Украинская певица Ани Лорак засветила татуировку в скрытом для глаз месте.

Соответствующее фото, на котором артистка позирует в откровенном платье с разрезами, обнаружил в сети Styler.

Судя по подписи на фотографии, Лорак присутствовала в этом наряде на юбилейном вечере Игоря Крутого на Минск-арене.

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По бокам на теле у певицы были разрезы в платье, благодаря которым можно заметить тату в виде бабочки под грудью.

Ани Лорак - тату на ребрах

Ани Лорак - тату на ребрах

В этом интимном месте рисунок раньше не видели, поскольку Лорак чаще всего позировала в более закрытых платьях.

Что примечательно, на других фото, на которых она позирует в коротких топах, бабочка отсутствует.

Ани Лорак в коротком топе

Ани Лорак в коротком топе

instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак выступила в Киеве. Это стало причиной гнева украинцев. Многие напомнили певице, что она теперь "российская звезда", а время в Украине, когда ее ждали, уже давно прошло.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ани Лорак
Теги
фотосессия фотографии шоу-бизнес
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