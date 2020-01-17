"Сон и бабушкины методы": Лорак поделилась секретами красоты

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, рассказала, что первый ее закон красоты — это сон.

Так, по словам звезды, если она высыпается, то и выглядит потом хорошо. Далее она принимает контрастный душ и делает легкий массаж лица в домашних условиях. Об этом Лорак рассказала в интервью изданию Grazia.

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

"Первый закон красоты — это сон. Если я высплюсь, то все уже хорошо! Потом приму контрастный душ, сделаю легкий массаж лица в домашних условиях. Далее наношу по списку — хороший увлажняющий крем. Еще, когда чувствую, что совсем устала, могу нанести пилинг или легкий скраб на лицо. Ну и, наверное, затем идет правильно сделанный макияж, грамотный, который подчеркивает все твои козыри", — рассказала певица.

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

Также Лорак добавила, что обожает тканевые и кремовые маски для лица. Кроме того, она часто делает и домашние маски по бабушкиному методу.

"Я, конечно же, очень люблю маски для лица. Делаю их регулярно в домашних условиях: это могут быть как тканевые маски, так кремовые, которые нужно наносить толстым слоем на лицо. Или даже старый бабушкин метод, когда ты просто нарезаешь свежий огурец и укладываешь на лицо — он тоже работает. Вообще, меня мама учила, что все, что из фруктов, — можно и на лицо. Особенно то, что клеится — клубника, яблоко… И я к этим советам действительно прибегаю. Например, охлажденные лимон или яблоко действительно могут сузить поры на коже лица и дать лифтинг эффект", — подытожила певица.

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак восхитила поклонников новым фото, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру.

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