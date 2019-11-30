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30 ноября • обновлено в 19:51
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/ Красота

Лолита засветила огромную грудь и вызвала споры

2.8т
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Российская певица Лолита Милявская удивила поклонников, показав пышную грудь в белье.

Звезда обнародовала на своей странице в Instagram видео, на котором перед камерой сидит без одежды и наносит косметическое средство на лицо (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Все, я маньяк ампулы Arnaud Ah и протестировала туалетную воду Trussardi Donna, которую считала раньше только мужской", – уточнила она.

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Лолита сверкнула грудью

Лолита сверкнула грудью

Кадр из видео

В комментариях ролик раздетой Лолиты вызвал ажиотаж среди поклонников, которые бросились отвечать артистке. Откровенность певицы вызвала споры.

"Кто ценит Лолиту за ее откровение, роздетая и обо всех своих грехах перед народом говорит, иди в церковь там и исповедуйся, но зачем перед народом, а некоторые еще ее за это любит. Я считаю, что вульгарность", "Бабушка. Вы очень красивая", "Моя роскошная Лолочка", "Не надо стесняться", "Обожаю тебя", – отреагировали пользователи.

Лолита засветила огромную грудь и вызвала споры
Лолита засветила огромную грудь и вызвала споры
Лолита засветила огромную грудь и вызвала споры

Лолита

Лолита

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег. 14 ноября певице исполнилось 56 лет. Самые провокационные и горячие фото можно посмотреть в нашем материале.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Лолита Милявская
Теги
шоу-бизнес видео Красота
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Старая кашолка
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Артеллерист Моня, рагуля старая ...
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