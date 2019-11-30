Лолита засветила огромную грудь и вызвала споры

Российская певица Лолита Милявская удивила поклонников, показав пышную грудь в белье.

Звезда обнародовала на своей странице в Instagram видео, на котором перед камерой сидит без одежды и наносит косметическое средство на лицо (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Все, я маньяк ампулы Arnaud Ah и протестировала туалетную воду Trussardi Donna, которую считала раньше только мужской", – уточнила она.

Новости Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии

Лолита сверкнула грудью Кадр из видео

В комментариях ролик раздетой Лолиты вызвал ажиотаж среди поклонников, которые бросились отвечать артистке. Откровенность певицы вызвала споры.

"Кто ценит Лолиту за ее откровение, роздетая и обо всех своих грехах перед народом говорит, иди в церковь там и исповедуйся, но зачем перед народом, а некоторые еще ее за это любит. Я считаю, что вульгарность", "Бабушка. Вы очень красивая", "Моя роскошная Лолочка", "Не надо стесняться", "Обожаю тебя", – отреагировали пользователи.

Лолита Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег. 14 ноября певице исполнилось 56 лет. Самые провокационные и горячие фото можно посмотреть в нашем материале.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал